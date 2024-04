Αχαΐα

Πάτρα: Συλλήψεις για επιθέσεις σε αστυνομικούς και φθορές σε λεωφορεία

Οι Αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις. Τι εντόπισαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Σε 25 συλλήψεις προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στην Πάτρα, μετά τις φθορές σε αστικά λεωφορεία και την επίθεση εναντίον αστυνομικών στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, ομάδα νεαρών βγήκε έξω από το κτίριο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται στην οδό Κορίνθου και τελεί υπό κατάληψη και άρχισαν να γράφουν συνθήματα σε αστικά λεωφορεία που περνούσαν από το σημείο, διακόπτοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία.

Τα συνθήματα ήταν υπέρ του 38χρονου που συνελήφθη πρόσφατα στην Πάτρα και κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Αμέσως μετά έφθασαν στο σημείο διμοιρία των ΜΑΤ και αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα νεαρών.

Στην συνέχεια οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο κτίριο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ρόπαλα, στουπιά, άδεια μπουκάλια, δοχεία με υπολείμματα βενζίνης και αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω των συγκεντρώσεων συμπαράστασης στους 25 συλληφθέντες.

