Χαλκίδα: Πέταξαν σκύλο στα σκουπίδια και του έβαλαν φωτιά

Η κτηνωδία σημειώθηκε έξω από το κοιμητήριο της Νέας Λαμψάκου στη Χαλκίδα.

Μια κτηνωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω ακριβώς από το κοιμητήριο της Νέας Λαμψάκου στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιος πέταξε μέσα σε κάδο απορριμμάτων του κοιμητηριού έναν σκύλο και έπειτα έβαλε φωτιά και τον έκαψε.

Κάτοικοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές και άμεσα στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας Χαλκίδας, ο Πρόεδρος της κοινότητας Γιάννης Μακρίδης, ο τοπικός σύμβουλος Γιάννης Συγγελάκης και η αντιδήμαρχο Ληλαντίου Ευαγγελία Παλαιολόγου.

Αφού κατασβέσθη η πυρκαγιά και ανασύρθηκε η σορός του άτυχου ζώου έγινε σκανάρισμα για τσίπ χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το περιστατικό για τον εντοπισμό του δράστη.

