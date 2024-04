Μαγνησία

Βόλος: Εσωτερική πρόσεχε του παππούδες και “ξάφρισε” τον εγγονό

«Φτερά» έκαναν οι οικονομίες του νεαρού. Η δράστης εξαφανίστηκε μόλις έμαθα ότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας σε όλους τους χώρους.

«Φτερά» έκαναν οι οικονομίες ενός νεαρού, που διέμενε στην ίδια οικοδομή με τους γονείς και τους παππούδες του. Η εσωτερική που είχε προσληφθεί για να προσέχει τους ηλικιωμένους , διέρρηξε τον χώρο του και «ξάφρισε» 2.200 ευρώ από τις οικονομίες του. Όταν η γυναίκα ενημερώθηκε πως όλα τα διαμερίσματα είχαν κάμερες, απλά το έσκασε. Ο νεαρός γύρισε από διακοπές σε κάμπινγκ και δεν βρήκε ούτε ευρώ, ενώ η κλοπή διαπιστώθηκε το 2021 και η υπόθεση εκδικάστηκε χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

«Όταν βρήκα τα πάντα άνω-κάτω φαντάστηκα ότι μπορεί να μπήκε ο αδερφός μου στο δωμάτιο. Αργότερα, διαπίστωσα ότι έλειπε ο κουμπαράς μου που είχε ποσό 2.200 ευρώ», είπε στο δικαστήριο. Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση κατ΄αγνώστων και η αστυνομία έκρινε πως έπρεπε να ενημερωθεί η εσωτερική πως τα διαμερίσματα είχαν κάμερες, για να δουν τις αντιδράσεις της. Μόλις άκουσε την οικογένεια να συζητά για τις κάμερες που υπάρχουν στο σπίτι και η αστυνομία θα βρει τον δράστη, εκείνη εξαφανίστηκε.

«Το βράδυ που μας άκουσε έπρεπε να δώσει φάρμακα στους παππούδες. Δεν εμφανίστηκε καν. Την αναζητήσαμε στο δωμάτιό της στις 11 το βράδυ και δεν την βρήκαμε. Πήγαμε να την πάρουμε τηλέφωνο και μας είχε μπλοκάρει. Μετά μας καλούσε στο τηλέφωνο και μας απειλούσε ο σύντροφός της , περνούσε από το μαγαζί μας και εξαφανίστηκε μόλις κάλεσα την αστυνομία», είπε στο δικαστήριο ο πατέρας, ενώ φεύγοντας πήρε από την τσάντα της συζύγου του 200 ευρώ.

Η γυναίκα κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Πηγή: gegonota.news

