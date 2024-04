Λέσβος

Λέσβος: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων, πεζή “σφηνώθηκε” σε κάδο

Σοβαρά τρυματισμένος νοσηλεύεται άλλος ένας πεζός ο οποίος παρασύρθηκε από τα ένα από τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν.

Σοβαρό τροχαίο μεταξύ δύο ΙΧ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λέσβο, στο προάστιο Παναγιούδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να παρασύρει δυο πεζούς, εκ των οποίων ο ένας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του. Η δεύτερη πεζή, μία γυναίκα, εκσφενδονίστηκε και εγκλωβίστηκε, σοβαρά τραυματισμένη, σε κάδους.

Ελαφρά τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες στα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

