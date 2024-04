Σάμος

Σάμος: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ανάρτησε το Λιμενικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το λιμενικό σώμα για το ναυάγιο που εντοπίστηκε ανοιχτά της Σάμου.

-

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είκοσι πέντε (25) αλλοδαπών και περισυλλογή μίας σορού άντρα πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σάμου.

Ειδικότερα, ενημερώθηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τον ευρωπαΐκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης ''112'' για την ύπαρξη λέμβου σε δυσχερή θέση στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή.

Αμέσως αναχώρησαν τέσσερα Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της δύναμης FRONTEX. Εν συνεχεία, στις έρευνες συμμετείχε και ένα Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με ανέμους βορειοδυτικούς εντάσεως 6-7 BF με υψηλή αποθαλασσία.

Σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου από την περιοχή «ΔΡΑΚΑΙΟΙ», ένα περιπολικό σκάφος εντόπισε μία ημιβυθισμένη λέμβο, απ’ όπου διασώθηκαν είκοσι τρία (23) άτομα, ενώ δύο (02) άτομα περισυνελέγησαν από τη θάλασσα. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Βαθέος Σάμου και από εκεί παραδόθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου.

Στη συνέχεια, το ναυαγοσωστικό σκάφος, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εντόπισε και ανέσυρε έναν άντρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά δήλωσή των διασωθέντων επέβαιναν στην λέμβο άλλα δέκα (10) άτομα που πιθανώς έχουν βγει στην ξηρά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στη χερσαία περιοχή «ΔΡΑΚΑΙΟΙ» εντοπίστηκαν τα ανωτέρω δέκα (10) άτομα από στελέχη ΕΛ.ΑΣ..

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα από 1 Π.Α.Θ. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 1 ελικόπτερο FRONTEX για πιθανούς αγνοούμενους.

Τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο δελτίο τύπου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ηράκλειο

Δίκη για το Μάτι: η απόφαση και οι αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο νοσοκομείο