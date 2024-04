Έβρος

Πρόστιμο 2000 ευρώ γιατί άφησε τον σκύλο του χωρίς νερό

Έπειτα από καταγγελία έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι το σκυλί δεν είχε νερό και βρισκόταν σε βρώμικο χώρο.

Διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλου, για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας του κατοικίδιου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν σχετικής καταγγελίας, αστυνομικοί εντόπισαν στον αύλειο χώρο οικίας στην Αλεξανδρούπολη το δεσποζόμενο ζώο και διαπίστωσαν πως δεν τηρούνταν οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ειδικότερα κατεγράφη έλλειψη παροχής νερού και πλημμελής καθαριότητα του χώρου στον οποίο διαβιούσε, συνθήκες που αντίκεινται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς που αφορά την εξασφάλιση της ευζωίας τους και την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, ορίζονται μεταξύ άλλων βάσει της νομοθεσίας.

