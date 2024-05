Κυκλάδες

Νάξος: Η ξεχωριστή περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα (εικόνες)

Πλήθος πιστών σε μια ξεχωριστή περιφορά του Επιταφίου η οποία γίνεται μέσα στη θάλασσα.

Πλήθος πιστών παρακολούθησαν και φέτος την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και την περιφορά του Επιταφίου μέσα στη θάλασσα στην Νάξο.

Πρόκειται για ένα έθιμο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην περιοχή Πολιχνίου, με τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους να συμμετέχουν και να παρακολουθούν ευλαβικά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Μεγάλης Παρασκευής στο παραθαλάσσιο ξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας.

Ο Επιτάφιος είναι φτιαγμένος από ξύλα και στολισμένος ελάχιστα, την ώρα που τον συνοδεύουν οι ψαλμωδίες των πιστών, στην περιφορά του, εντός της θάλασσας.

Η περιφορά του επιταφίου στο Καστράκι της Νάξου πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Ιωάννη Βρούτση, του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανού και Δημοτικών Συμβούλων.

Πηγή: cyclades24.gr

