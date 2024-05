Σάμος

Σάμος: Καταδίωξη μεταναστών και διακινητή

Σε καταδίωξη του νεαρού διακινητή προχώρησαν οι Αρχές, καθώς με το αρχικό σήμα δεν συμμορφώθηκε.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού , το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα ταχύπλοο σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου.

Το ναυαγοσωστικό σκάφος προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, όμως ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε.

Ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη του 29χρονου αλλοδαπού χειριστή του, για παράβαση του νόμου ¨Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών¨ και του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα¨.

Επιπρόσθετα, το πλήρωμα του ναυαγοσωστικού σκάφους περισυνέλλεξε τους έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες του ταχύπλοου, τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι Βαθέος της Σάμου.

Στη συνέχεια, παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το μέσο διακίνησης.

