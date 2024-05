Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μποτιλιάρισμα στα Μάλγαρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με καθυστερήσεις η επιστροφή των εκδρομέων στη συμπρωτεύουσα.

-

Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτήν την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων πίσω στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί ακόμα να είναι νωρίς και αύριο να είναι αργία, αυτή την ώρα παρατηρείται μποτιλιάρισμα από τον Κόμβο Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ έως τα διόδια, από όπου τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να πληρώσουν αντίτιμο, προκειμένου να διεξάγεται όσο το δυνατόν ομαλότερα η κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι ταχύτητες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ωστόσο η ταλαιπωρία οδηγών και επιβατών δεν διαρκεί για πολύ ακόμα.

Η κίνηση να είναι μεγαλύτερη τις εικόνες ώρες οπότε και οι περισσότεροι εκδρομείς θα ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής.

Από την πλευρά τη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μουδανιών η εικόνα είναι καλύτερη, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την σύζυγο και δύο κόρες του, μετά την Ανάσταση

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πιστώνονται στους λογαριασμούς

Καλαμάτα: Πατέρας και κόρη τραυματίστηκαν από ναυτική φωτοβολίδα