Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία

Η φωτιά ξέσπασε στη σκεπή και γρήγορα επεκτάθηκε στο υπόλοιπο σπίτι.

Φωτιά σε σκεπή μονοκατοικίας εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης του Πάσχα στη Νέα Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 06:10 το πρωί υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από την φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά η οικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

