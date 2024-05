Μεσσηνία

Μεσσηνία: 6χρονη στο νοσοκομείο μετά από επίθεση σκύλου

Σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 6χρονης που δέχθηκε επίθεση από σκύλο.

Ένα κορίτσι 6 ετών τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Τετάρτης όταν δέχθηκε επίθεση από σκύλο στην Υάμεια, στη Μεσσηνία.

Το περιστατικό συνέβη όταν η παρέα των παιδιών έπαιζε σε χωράφι και ο σκύλος κατάφερε να φύγει από περιφραγμένο χώρο και να της επιφέρει σοβαρότατα τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη.

Το κορίτσι σοκαρισμένο έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Πηγή: tharrosnews.gr

