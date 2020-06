Ζώδια

Ζώδια: τα ζευγάρια και οι διακοπές

Ο προορισμός των διακοπών μπορεί να μετατραπεί σε καυτό ζήτημα διαπραγμάτευσης μιας και το θέμα αφορά δύο πρόσωπα με διαφορετικές προτιμήσεις...

Αν και όλοι μας περιμένουμε με ανυπομονησία τις διακοπές για να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε, να ερωτευτούμε αλλά και να έρθουμε πιο κοντά με τον άνθρωπό μας, ο προορισμός των διακοπών μας μπορεί να μετατραπεί σε καυτό ζήτημα διαπραγμάτευσης μιας και το ζήτημα αφορά δύο πρόσωπα που το καθένα από αυτά έχει άλλες προτιμήσεις, άλλες απαιτήσεις και άλλες προσδοκίες.

Και τι γίνεται τότε; Η προσπαθούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση ή υποχωρεί ο ένας από τους δύο ή ..κάνουμε χωριστές διακοπές... Ας προετοιμαστούμε λοιπόν μαθαίνοντας τι αγαπά να κάνει το κάθε ζώδιο στις διακοπές του και ας πράξουμε αναλόγως...



Κριός

Οι Κριοί προτιμούν μέρη, που να προσφέρονται για διάφορα σπορ, ορειβασία, θαλάσσια αθλήματα και γενικά δραστηριότητες έντονες, για να μη χάνουν το ενδιαφέρον τους. Ο Κριός δε μπορεί να φανταστεί τις διακοπές μέσα σε μια παθητική στάση, αλλά η επιπλέον ενέργειά του, κουράζει συχνά το συνοδό του. Αναζητά την ανανέωση και την αλλαγή. Απαιτεί να τραβολογά και το σύντροφο μαζί.

Ταύρος

Οι διακοπές με έναν Ταύρο είναι η επιτομή της καλοπέρασης και της ξεκούρασης. Είναι διακοπές με την πραγματική έννοια του όρου, στη διάρκεια των οποίων θα δοκιμαστεί οποιαδήποτε γκουρμέ γεύση, θα σπαταληθεί το χρήμα χωρίς τσιγγουνιά, θα εκτιμηθεί δεόντως η πολυτέλεια, αλλά και η ξεκούραση. Εννοείται πως θα αποφύγει μέρη πολύ τουριστικά, με πολυκοσμία και καθόλου ποιότητα.

Δίδυμοι

Εάν περιμένετε διακοπές διαρκείας από έναν Δίδυμο, θα απογοητευτείτε. Οι Δίδυμοι περνάνε καλά με το να έχουν μονίμως έτοιμη μια βαλίτσα και να δοκιμάζουν συνεχώς καινούργιους προορισμούς, τους οποίους μόλις κατακτήσουν, κατόπιν σχεδιάζουν τους επόμενους. Επιθυμούν να περνάνε στις διακοπές τους χρόνο με μεγάλη παρέα, να κάνουν γνωριμίες και να ανακατεύονται με πολλά άτομα, νέες ιδέες και άλλες κουλτούρες.

Καρκίνος

Οι διακοπές για τον Καρκίνο είναι συνώνυμες με ρομαντισμό, έρωτα, γραφικά λιμάνια και αρμονία. Απαραίτητα συστατικά είναι η θάλασσα, τα όμορφα ηλιοβασιλέματα και το αγαπημένο του άτομο μαζί. Προϋπόθεση είναι να νιώθει άνετα και βολικά εκεί που πάει, ενώ συνήθως προτιμά δοκιμασμένα και γνώριμα μέρη. Πολλοί Καρκίνοι συνεχίζουν να έχουν τον ίδιο προορισμό διακοπών από τότε που ήταν ακόμα παιδιά! Φυσικά, λίγη γκρίνια, δυσαρέσκεια και δυσκολία στην επιλογή κάθε είδους, από το φαγητό μέχρι τη παραλία, να τη περιμένετε!

Λέων

Τίποτα λιγότερο από βασιλικές διακοπές, δεν διανοείται ο Λέων, ο οποίος δεν κάνει εκπτώσεις στη πολυτέλεια. Του αρέσει να κινείται πάντα μέσα στη μόδα, πράγμα που σημαίνει πως οι διακοπές του καθορίζονται από τις τάσεις της εποχής για τον κάθε προορισμό. Στις διακοπές είναι κοινωνικός, δεν περιορίζεται, δεν απομονώνεται και δεν επιτρέπει να μιζεριάσει. Του αρέσει να δημιουργεί μία μικρή αυλή, να εκτελούνται οι επιθυμίες του και να τον αναγνωρίζουν όπου πάει. Ο κύκλος που δημιουργεί στις διακοπές πρέπει να είναι εφάμιλλος με αυτόν που συναναστρέφεται και στη καθημερινότητά του.

Παρθένος

Η Παρθένος προτιμά τα δοκιμασμένα μέρη, όπου γνωρίζει με ακρίβεια το happy hour και τις προσφορές στα τοπικά εστιατόρια και μπαρ. Το στρες της είναι πως πρέπει να τα οργανώσει και να τα προβλέψει όλα με απόλυτη λεπτομέρεια, σχεδόν εκνευριστική. Το budget θα είναι μελετημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ, ενώ αποκλίσεις και υπερβολές αποκλείονται. Προτιμώνται προορισμοί οικονομικοί, οργανωμένοι, που απευθύνονται σε οικογένειες, ώστε να τα προσφέρουν όλα. Φυσικά, το πρόγραμμα των διακοπών, το οποίο περιλαμβάνει την απαραίτητη κουλτούρα σε μουσεία, εκκλησίες και ιστορικά κτήρια, έχει μελετηθεί και καταστρωθεί πολύ πριν την άφιξη στον προορισμό.

Ζυγός

Οι Ζυγοί δείχνουν συχνά μια αναποφασιστικότητα, όσον αφορά στον προορισμό των διακοπών τους. Αλλά ανεξάρτητα από το πού αποφασίζουν να πάνε στο τέλος, χρειάζονται αρκετή ψυχαγωγία, θαυμασμό και χαλάρωση. Δε θα πάνε ποτέ κάπου που το θεωρούν κατώτερο της εικόνας τους και φυσικά, φροντίζουν να είναι κάποιο οργανωμένο resort, που να καλύπτει απαιτήσεις και να καμαρώνουν για την επιλογή τους. Σίγουρα, ένας Ζυγός δεν θα πήγαινε σε κάμπινγκ και σε κατασκήνωση, ακόμα και αν έπρεπε να στερηθεί εντελώς τις διακοπές. Το μέρος που θα τους φιλοξενήσει θα είναι δημοφιλές, εκπληρώνοντας υψηλά στάνταρντς τουριστών. Θα αποφύγει να κουραστεί στις διακοπές, αλλά θα έχει μια μικρή συμμετοχή σε δραστηριότητες, έτσι για να πει πως είναι δραστήριος.

Σκορπιός

Στους Σκορπιούς αρέσουν οι μακρινοί και μυστηριώδεις προορισμοί. Κάτι που να έχει την “πατίνα” και την αίγλη του παρελθόντος από το “Έγκλημα στο Νείλο” ή γενικά να θυμίζει μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι. Τους αρέσει να σουλατσάρουν σε άγνωστες γωνιές, κρυμμένα σοκάκια και ποικίλες αγορές, να ανακαλύπτουν πράγματα και να φέρνουν περίεργα και δυσεύρετα σουβενίρ, από τους προορισμούς τους. Ενθουσιάζεται με προορισμούς μακρινούς και εντελώς ξένους προς τη κουλτούρα του, ενώ του αρέσουν και οι προκλήσεις, όπως είναι γυμνή νυχτερινή κολύμβηση σε δύσβατες παραλίες ή ελεύθερο κάμπινγκ, όπου δε θα περιορίζεται στο πώς θα κυκλοφορεί.

Τοξότης

Το ταξίδι για το Τοξότη είναι τροφή ψυχής και σκέψης, μυαλού και διανόησης. Τρελαίνεται να φεύγει, να γνωρίζει μαγικούς προορισμούς, άλλες κουλτούρες, ενδιαφέρουσες φιλοσοφίες. Αρέσκεται να κάνει διακοπές σε μέρη που δεν έχει ξαναεπισκεφτεί, ενώ περιβάλλεται πάντα από αρκετά άτομα, αν και δεν τον πειράζει να κάνει και μοναχικές διακοπές. Συνήθως ξενυχτάει, κάνει θαλάσσια σπορ, στα οποία εξελίσσεται σε αυθεντία, και απολαμβάνει οτιδήποτε προσφέρει ο τουριστικός προορισμός της επιλογής του. Δε μπορεί όμως να κάθεται ακίνητος, κοιτάζοντας παθητικά το ηλιοβασίλεμα.

Αιγόκερως

Λάτρης της ηρεμίας και των οικογενειακών διακοπών, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος στο να βρει ταιριαστό προορισμό. Αρκεί να του προσφέρει κάποια αναγκαία στανταρντς, να είναι αξιοπρεπές μέρος, με ανάλογους επισκέπτες κύρους. Φυσικά να έχει σύνδεση ίντερνετ και να είναι προσβάσιμο από θάλασσα και από ξηρά, ώστε αν χρειαστεί να πεταχτεί στην… εταιρεία. Δεν θα ξεπέσει ποτέ σε κάτι ευτελές και κατώτερο του κύρους του. Υπερβολές και σπατάλες δεν θα κάνει, αλλά αν μείνει ικανοποιημένος, θα παραμείνει πιστός και θα ξαναέρθει. Οι διακοπές για αυτόν λειτουργούν σαν αποτοξίνωση από το άγχος της δουλειάς.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι το πιο βολικό ζώδιο, όσον αφορά προορισμό και είδος διακοπών. Μπορεί άνετα να είναι πιο απλός, με το να κάνει διακοπές μέσα σε σκηνή, σε απόμερο νησί, αρκεί να είναι και τα φιλαράκια μαζί. Όπως επίσης μπορεί να μείνει σε ξενοδοχείο πολυτελείας, αρκεί να του προσφέρεται μια γκάμα σπορ, δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων. Δεν είναι απαιτητικός, είναι εξαιρετικά προσαρμοστικός. Στο μόνο που δε συμβιβάζεται, είναι να περιοριστεί και να υποδυθεί έναν ξένο προς αυτόν καθωσπρεπισμό.

Ιχθύες

Ο Ιχθύς συνδυάζει τις διακοπές με τον έρωτα, το ρομαντισμό, τα κοινά σχέδια και τα όνειρα, ειδικά από την επιστροφή και μετά. Συνήθως προσπαθεί να συσφίξει τη σχέση του στις διακοπές, ώστε μετά να γίνει απαραίτητος στον άλλον. Οι προορισμοί του είναι αυτοί που διαθέτουν παραμυθένια δειλινά, ρομαντικούς περιπάτους και ειδυλλιακά μέρη. Δεν είναι οργανωτικός και δε τον πειράζει να φύγει απρόοπτα, τελευταία στιγμή. Αν και προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση, ωστόσο δεν μπορεί το συρφετό και τα νησιά που… βογκάν από τον υπερβολικό τουρισμό. Φυσικά δεν αντιδρά αρνητικά στην ιδέα να παραμείνει κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, μόνος με τον αγαπημένο του, σε όλη τη διάρκεια των διακοπών.

