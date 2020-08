Υγεία - Περιβάλλον

“Ασπίδα” για την πρόωρη εμμηνόπαυση η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός

Πώς συνδέει η επιστημονική έρευνα την πρόωρη εμμηνόπαυση με την εγκυμοσύνη και το θηλασμό.

Οι γυναίκες που έχουν κάνει τουλάχιστον ένα παιδί και κυρίως όσες το είχαν θηλάσει για αρκετούς μήνες, κινδυνεύουν λιγότερο να έχουν εμμηνόπαυση πρόωρα αργότερα στη ζωή τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ Μπερτόνε-Λάνγκτον της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης-Άμχερστ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Network Open», ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερες από 108.000 γυναίκες σε βάθος 26 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός (ιδίως ο αποκλειστικός επί έξι έως 12 μήνες)είναι δύο παράγοντες που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο πρόωρης εμμηνόπαυσης πριν την ηλικία των 45 ετών. Η πρόωρη εμμηνόπαυση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά προβλήματα, γνωστική-νοητική έκπτωση, οστεοπόρωση κ.α. Αποκλειστικός θηλασμός σημαίνει ότι το μωρό δεν λαμβάνει άλλη υγρή ή στερεά τροφή πέρα από το γάλα της μητέρας του.

«Η μελέτη μας έδειξε ότι γυναίκες με περισσότερες από τρεις κυήσεις, οι οποίες είχαν θηλάσει αποκλειστικά για επτά έως 12 μήνες, είχαν περίπου 32% μειωμένο κίνδυνο για πρόωρη εμμηνόπαυση, σε σχέση με τις γυναίκες με ίδιο αριθμό κυήσεων, που όμως είχαν θηλάσει για λιγότερο από ένα μήνα. Γυναίκες με δύο κυήσεις είχαν 16% μικρότερο κίνδυνο, ενώ εκείνες με τρεις κυήσεις είχαν μείωση κινδύνου κατά 22%», δήλωσε η δρ Λάνγκτον.