Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: μέτρο έκτακτης ανάγκης η επίταξη χώρων για κλειστά κέντρα κράτησης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υποστήριξε ότι «δεν αιφνιδιάσαμε κανέναν με την απόφαση για επίταξη». Για κυβερνητικές παλινωδίες έκανε λόγο η Γεροβασίλη.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αποκάλυψε ότι θα ζητήσει την αναβολή της συνάντησης με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου που διαμαρτύρονται για την επίταξη χώρων για τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης για πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ τους.

Όπως τόνισε ο κ. Μηταράκης, το μέτρο της επίταξης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αποτελεί μέτρο έκτακτης ανάγκης, καθώς μετά από τα γεγονότα και τα επεισόδια στη Μόρια η κατάσταση έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να εκτονωθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν αιφνιδιάσαμε κανέναν, ακολουθούμε και υλοποιούμε όσα είχαμε πει προεκλογικά».

Όπως τόνισε ο Υπουργός, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των προσφυγικών ροών και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κλειστά κέντρα κράτησης. «Αν δεν προχωρούσαμε στην επίταξη, θα χάναμε ακόμη έξι μήνες και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα μέχρι το τέλος του έτους», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, από τον Ιούλιο έχουν φύγει από τα νησιά του Αιγαίου 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ αυτή τη στιγμή στα νησιά υπάρχουν συνολικά 40.000 άνθρωποι. Με δεδομένο λοιπόν ότι τα κλειστά κέντρα κράτησης θα έχουν δυναμικότητα 20.000 κλινών, θα πρέπει να φύγουν από τα νησιά επιπλέον 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είτε θα επιστραφούν στην Τουρκία, είτε θα κατευθυνθούν στην ενδοχώρα.

Σε ότι αφορά τα κλειστά κέντρα κράτησης, θα κρατούνται σύμφωνα με τον Υπουργό όλοι οι νεοαφιχθέντες για 25 μέρες, όπως προβλέπεται από το νόμο και στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα σε αυτές τις 25 μέρες να έχει εκδοθεί και η απόφαση για τη χορήγηση ασύλου ή όχι.

Σε ότι αφορά τις συνθήκες παραμονής σε αυτά, ο κ. Μηταράκης είπε ότι κάποιοι θα μπορούν να βγαίνουν έξω το μεσημέρι και το απόγευμα με σχετική άδεια, αλλά το βράδυ τα κέντρα θα είναι κλειστά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραβατικότητας.

Στη συζήτηση παρέμβει και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία υποστήριξε ότι οι παλινωδίες της σημερινής κυβέρνησης έφεραν την κατάσταση σε αδιέξοδο.

«Καμία προετοιμασία, καμία γνώση της μετανάστευσης και του προσφυγικού ζητήματος, αδυναμία διάγνωσης του προβλήματος και παλινωδίες για 7 μήνες» τόνισε η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι «έτσι έχουμε την επιβάρυνση στα νησιά και γίνεται αδιέξοδη η κατάσταση και σήμερα έρχεται η κυβέρνηση για να κοροϊδέψει η ίδια τους κατοίκους των νησιών, που τους είχε υποσχεθεί και δια των δημάρχων της, αποσυμφόρηση των νησιών και αποτροπή εισόδου».