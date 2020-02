Οικονομία

Αντισταθμιστικά τέλη σε Δήμους με hot spot

Που και πόσα χρήματα δίνονται ως ανταποδοτικά τέλη σε περιοχές που «στενάζουν» από τους πολυάριθμους αιτούντες άσυλο και παράτυπους μετανάστες.

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, υπέγραψε απόφαση, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες για την δέσμευση των εκτάσεων, όπου και θα ανεγερθούν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές. Οι τοποθεσίες είναι οι κάτωθι:

Τοποθεσία Καράβας, Δήμος Δυτικής Λέσβου. Τοποθεσία Κρητικού Λάκος / Ψείρα («17»), Δήμος Χίου. Τοποθεσία Ζερβού (παραπλεύρως υπό κατασκευήν δομής), Δήμος Ανατολικής Σάμου.

Αντίστοιχες δομές, παραπλεύρως υφιστάμενων εγκαταστάσεων, θα δημιουργηθούν και σε Λέρο και Κω, σε εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, ως ακολούθως:

Στρατόπεδο Καπετάν Λαζαρή, τοποθεσία Πυλί, Δήμος Κω. Τοποθεσία Λέπιδα, Δήμος Λέρου.

Επιπλέον, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών, προχωρά η καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, που επιβαρύνθηκαν με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους το 2019. Συγκεκριμένα, εκταμιεύεται άμεσα το ποσό των 9.491.400 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος ανά διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας. Μάλιστα, το εν λόγω ποσό αποδίδεται στους δικαιούχους Δήμους σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από τις 20 ημέρες, που όριζε ως περιθώριο η ψηφισθείσα τροπολογία της προηγούμενης εβδομάδας.

