Οι δύο αλλοδαποί που βίαζαν και χτυπούσαν ιερόδουλες (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και φωτογραφίες των συλληφθέντων, που είχαν γίνει «εφιάλτης» για αρκετές γυναίκες.

Δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες δύο αλλοδαπών οι οποίοι συνελήφθησαν στις 4-2-2020 κατηγορούμενοι για αρπαγές, ληστείες και βιασμούς κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος εκδιδομένων γυναικών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας 6 μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία της κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική τους δράση, στην διευκόλυνση διερεύνησης τυχόν τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων σε βάρος και άλλων θυμάτων καθώς και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των ανωτέρω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542 και 210-8695537 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Απο την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.