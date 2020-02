Κοινωνία

Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια αστυνομικούς στο Γκάζι

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας. Από τον έναν άρπαξαν το όπλο.

Θύματα ξυλοδαρμού από μπράβους μαγαζιού έπεσαν δύο ειδικοί φρουροί, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι.

Οι αστυνομικοί, που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, μετά από διαπληκτισμό που είχαν με θαμώνες του μαγαζιού, δέχθηκαν επίθεση από τους μπράβους, οι οποίοι άρπαξαν το όπλο του ενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ η εξέταση και των δύο νεαρών αστυνομικών, αρχικά ήταν αδιέξοδη, τόσο λόγω των χτυπημάτων που είχαν δεχθεί και αδυνατούσαν να θυμηθούν, όσο και λόγω της κατανάλωσης ακατάλληλων ποτών (μπόμπες).

Ωστόσο, μετά από έρευνες, αλλά και προσδιοριστικές αναφορές, εντοπίστηκε και το μπαρ στο οποίο έγινε το περιστατικό και οι υπεύθυνοι του καταστήματος, αλλά και το υπηρεσιακό πιστόλι.

Το θέμα σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook διερωτάται, μεταξύ άλλων, γιατί δεν εκδόθηκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είτε για να διαψεύσει είτε για να επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Στράτος Μαυροειδάκος τόνισε, σε ερώτηση γιατί είχαν μαζί τους τα όπλα τους, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, ότι αφενός έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, αφετέρου δεν είχαν την εμπειρία, λόγω ηλικίας, να κρίνουν εάν ήταν σωστό ή όχι να έχουν μαζί τους όπλα σε ένα κλαμπ.

Ο Γιάννης Ραγκούσης όμως επανήλθε με δηλώσεις του στο θέμα, προειδοποιώντας με κατάθεση επίκαιρης ερώτησης.

"Ξεπέρασε κάθε ανεκτό όριο η πρωτοφανής και απαράδεκτη προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αποφύγει να απαντήσει στα τρία ερωτήματα που της θέσαμε χθες για το ενδεχόμενο εμπλοκής ειδικών φρουρών, που πρόσφατα προσέλαβε, σε σοβαρό επεισόδιο. Εάν σήμερα δεν δοθούν οι επίσημες απαντήσεις που ζητήσαμε, τότε απλώς να γνωρίζουν ότι θα εξαναγκαστούν να απαντήσουν σε επίκαιρη ερώτηση που άμεσα θα καταθέσουμε στη Βουλή.

Προς το παρόν θέλουμε να καταγραφεί πως κατά την προχθεσινή κοινοβουλευτική συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης για την ασφάλεια, ο υπουργός κ. Μ. Χρυσοχοΐδης δεν ανέφερε το παραμικρό σχετικά με ενδεχόμενο τέτοιο γεγονός, παρά τις επανειλημμένες επικριτικές αναφορές που κάναμε για την πρόσληψη ειδικών φρουρών αντί αστυνομικών" τόνισε χαρακτηριστικά.