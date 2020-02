Οικονομία

Έσπασε το “φράγμα” του 1% η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου!

Σε νέο ιστορικό χαμηλό η απόδοση του 10ετους ελληνικού ομολόγου. Τι αναφέει σε δήλωη του ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σε νέο ιστορικό χαμηλό υποχωρεί το ελληνικό κόστος δανεισμού. Σύμφωνα με το Reuters, η απόδοση του 10ετούς περνάει για πρώτη φορά κάτω από το 1%, φτάνοντας στο 0,998%.

Καθοδικά κινείται και η απόδοση του 5ετούς - με πτώση κατά 1,2 μονάδες βάσης, φτάνει στο 0,34%, ενώ μεγαλύτερη κίνηση σημειώνει η απόδοση του 7ετούς, που διολισθαίνει 5,5 μονάδες βάσης, στο 0,72%.

«Σήμερα, για πρώτη φορά, το κόστος δανεισμού «σπάει», προς τα κάτω, το φράγμα του 1%. Η συνεχής μείωση του επιτοκίου και η διατήρησή του σε χαμηλό ύψος αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στην πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην ασκούμενη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης. Συνεχίζουμε, με σχέδιο, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, με στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία πολλών και καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», αναφέρει σε δήλωση του ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης

«Για πρώτη φορά, η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα μειώνεται κάτω από το 1%.», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Ένα σημείο αναφοράς που θεωρήθηκε κάποτε αδύνατο, έχει επιτευχθεί. #Greece βρίσκεται τώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης που έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους παγκόσμιους επενδυτές».