Πολιτική

Χαρίτσης: Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για το Μεταναστευτικό

«Η ΝΔ δημιουργεί πρωτοφανές μπάχαλο και όξυνση της κοινωνικής έντασης».

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στο Μεταναστευτικό άσκησε ο Αλέξης Χαρίτσης με συνέντευξή του στο "Ράδιο 'Αλφα" της Καβάλας.

"Η ΝΔ υποσχόταν πως σε ένα μήνα από την εκλογή της στην κυβέρνηση θα λύσει το προσφυγικό. Ιδού τα αποτελέσματα. Ολιγώρησε δραματικά για έξι μήνες, κατάργησε το αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και αγνόησε τις προτροπές μας για αποσυμφόρηση των νησιών", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στηλίτευσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τις επιτάξεις εκτάσεων, υποστηρίζοντας ότι «η ΝΔ βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο και προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να αποφύγει τους ίδιους τους βουλευτές της».

Επέκρινε τη ΝΔ για τη στρατηγική της αποτροπής, κατηγορώντας της πως «θεωρεί ότι με την εξαθλίωση των συνθηκών διαβίωσης στις δομές, στα νησιά μας, θα αποτρέψει την έλευση των προσφύγων και μεταναστών".

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως η κυβέρνηση αγνοεί ότι εκατομμύρια πρόσφυγες περιμένουν στην Τουρκία για να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αγνοεί τις πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή, την κλιματική αλλαγή, τη φτώχεια. Πρόσθεσε ότι, ταυτόχρονα, «προσπαθεί να μην έρθει σε σύγκρουση με τους τοπικούς παράγοντες, τους βουλευτές και τους δημάρχους της στην ενδοχώρα» και «γι' αυτό δεν προχωράει στην αποσυμφόρηση των νησιών".

«Νομίζει η κυβέρνηση ότι με «φιλοδωρήματα» και οικονομικές ενισχύσεις, που οι κάτοικοι των νησιών και οι αυτοδιοικητικοί φορείς έχουν χαρακτηρίσει «ελεημοσύνη» θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ότι με διαδικασίες επιτάξεων εκτάσεων και ακινήτων, θα λύσει το προσφυγικό», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι «οι τοπικές κοινωνίες και οι εκπρόσωποί τους νιώθουν ότι έχουν εξαπατηθεί», κάνοντας λόγο για «πλήρη αποτυχία και πρωτοφανές μπάχαλο» που «οδηγούν σε τρομερή όξυνση της κοινωνικής έντασης».

Ακόμη κατηγόρησε τη ΝΔ ότι με τη στάση της στο προσφυγικό «ντροπιάζει διεθνώς τη χώρα» και επισήμανε ότι χθες ο ΟΗΕ ζήτησε το κλείσιμο της Μόριας, λόγω ενδεχόμενης πανδημίας.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις από την πρώτη στιγμή, ενώ θα επανέλθει σε αυτές και δια της κοινοβουλευτικής οδού». Σε αυτό το πλαίσιο επανέλαβε ότι «πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αποσυμφόρηση των νησιών και η μεταφορά προσφύγων στην ενδοχώρα, να ενισχυθούν με στελεχιακό δυναμικό οι υπηρεσίες ασύλου, να στηριχθούν τα νησιά με νοσηλευτικό προσωπικό και αστυνομικές δυνάμεις -μόνο δύο μεταθέσεις έγιναν στη Λέσβο!- και φυσικά, να ασκήσει η κυβέρνηση πιέσεις, ώστε να υπάρξει έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα». Σημείωσε ότι η Ιταλία, με πολύ μικρότερες ροές προσφύγων, συγκάλεσε ειδική διάσκεψη πέρυσι, και το πέτυχε. Τέλος, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να καταθέτει τις προτάσεις του και να στέκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα.