Δένδιας: Ομοψυχία και υπευθυνότητα στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Οι τουρκικές προκλήσεις, οι εξελίξεις στη Λιβύη και η διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων ήταν τα ζητήματα που κυριάρχησαν.

Συναίνεση σε ό,τι αφορά τις θεμελιώσεις διαπιστώσεις, ομοψυχία και υπευθυνότητα των πολιτικών δυνάμεων διαπιστώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), παρά τις επιμέρους εκτιμήσεις, δήλωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. «Αυτό είναι το σημαντικότερο εφόδιο στην διπλωματική φαρέτρα της χώρας», πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Όπως επεσήμανε, ενημέρωσε τους εκπροσώπους τον κομμάτων «για την κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, για τους ανιστόρητους και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς».

«Παρά ταύτα εξήγησα ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Όσον αφορά τη Λιβύη, ενημέρωσα για τη σειρά επαφών με τις τρίτες χώρες και τη δημιουργία μετώπου κατανόησης και κοινής αντίληψης έναντι της κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου που συνιστούν οι συμφωνίες Τουρκίας- Τρίπολης. Η επίσκεψη Χάφταρ στη χώρα μας αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή», επεσήμανε.

Όσον αφορά τη διαδικασία στο Βερολίνο, ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι δεν ξεκίνησε επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης και είχε προηγουμένως αξιολογηθεί με τρόπο που δεν οδήγησε στη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς, ενώ τόνισε ότι η Διαδικασία του Βερολίνου δεν κατάφερε να σημειώσει επιτυχία ούτε σε ότι αφορά την κατάπαυση του πυρός. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει στους Γερμανούς -και πιθανότατα έχει γίνει δεκτό - ότι θα πρέπει να συμμετέχει στη συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία όμως περνάει στα Ηνωμένα Έθνη», τόνισε και πρόσθεσε «Θεωρώ ότι η ελληνική διπλωματία έχει καταγράψει τις περισσότερες διμερείς και πολλαπλές επαφές από οποτεδήποτε».

Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, ο κ. Δένδιας ανέλυσε τις πρωτοβουλίες μας για την προώθηση της ενταξιακής πορείας των κρατών των χωρών της περιοχής, με το πρόγευμα εργασίας που οργανώθηκε το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες και τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ε.Ε. που θα λάβει χώρα στις 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε για την ελληνική απάντηση προς τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με το αίτημα για επανορθώσεις και αποζημιώσεις και για την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου. «Η ελληνική απάντηση προς τη γερμανική πλευρά είναι ότι για την Ελλάδα το θέμα δεν θεωρείται λήξαν. Οι αξιώσεις μας παραμένουν ενεργές και διεκδικήσιμες κάτι το οποίο διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους», κατέληξε.

Στο ΕΣΕΠ συμμετείχαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Βλάσης, καθώς και ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Από τη Νέα Δημοκρατία έλαβαν μέρος οι Άγγελος Συρίγος και Μακάριος Λαζαρίδης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν οι Σία Αναγνωστοπούλου και Ευάγγελος Καλπαδάκης, από το Κίνημα Αλλαγής οι Ανδρέας Λοβέρδος και Πέτρος Ευθυμίου, από την Ελληνική Λύση οι Αντώνιος Μυλωνάκης και Ευάγγελος Φανίδης και από το Μέρα25 οι Σοφία Σακοράφα και Δημήτρης Λιάπης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας (Νέα Δημοκρατία), υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό ότι «παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, υπάρχει κοινός τόπος ότι η Ελλάδα εργάζεται για ειρήνη, αλλά δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στην παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Η Σία Αναγνωστοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ) υποστήριξε πως είναι αποτυχία που η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται στη Διαδικασία του Βερολίνου για τη Λιβύη. «Πρέπει η Ελλάδα να είναι παρούσα σε όλα τα θέματα που την αφορούν. Δεν μπορεί να παίζονται τα πάντα και να είναι απούσα η χώρα», είπε. Αναφερόμενη στο κλίμα που επικράτησε κατά τη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ, ανέφερε πως «Θετικό κλίμα δε σημαίνει εθνική συναίνεση, γιατί η ομοψυχία θέλει εθνική στρατηγική».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος (Κίνημα Αλλαγής) δεν έκρυψε την ανησυχία του για την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. «Εγκυμονεί κινδύνους η τουρκική προκλητικότητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η κατάσταση με την Τουρκία βαίνει επιδεινούμενη», διαπίστωσε ο Αντώνης Μυλωνάκης (Ελληνική Λύση), διαμηνύοντας πως «δεν παραχωρούμε τίποτα».

Η ομόνοια στα εθνικά θέματα είναι το ζητούμενο, υπογράμμισε από την πλευρά της η Σοφία Σακοράφα (ΜέΡΑ25).