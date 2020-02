Παράξενα

Βρήκαν το τέρας του Λοχ Νες; (εικόνες)

Μυστήριο με τεράστιο σκελετό που ξεβράστηκε σε παραλία. Είναι το θρυλικό τέρας της Σκωτίας;

Η φονική κακοκαιρία «Κιάρα» που σάρωσε την Ευρώπη έφερε στην επιφάνεια έναν τεράστιο σκελετό.

Το εν λόγω εύρημα ξεβράστηκε σε παραλία του Αμπερντίν της Σκωτίας και σύμφωνα με τη «The Sun», οι ντόπιοι εικάζουν ότι επρόκειτο για φάλαινα ή δελφίνι, όμως δεν έλειψαν και εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι θα μπορούσε να είναι το μυθικό τέρας του Λοχ Νες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το τι ήταν τελικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αναφέρονται στην ύπαρξη της «Νέσι», ωστόσο παρά τις πολυάριθμες αναζητήσεις που έχουν γίνει, ακόμη δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη απόδειξη ότι το τέρας του Λοχ Νες είναι πραγματικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ιρλανδός 55χρονος Eoin O’Faodhagain σύμφωνα με τη Daily Mail, είδε κάτι που έμοιαζε στο μυθικό τέρας να κολυμπά στις 18 Ιανουαρίου στην περιοχή Urquhart Bay και μάλιστα το κατέγραψε σε βίντεο, το οποίο υπέβαλε στο επίσημο αρχείο καταγραφής των εμφανίσεων του τέρατος του Λοχ Νες. Το βίντεο «επιβεβαιώθηκε» από το αρχείο και έτσι είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Νέσι για τη δεκαετία του 2020 από τον περασμένο Οκτώβριο.