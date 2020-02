Κοινωνία

Πάτρα: στον εισαγγελέα η μητέρα του νεκρού βρέφους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα κρατείται στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης της 26χρονης έκανε λόγο για «κλασική περίπτωση επιλόχειας κατάθλιψης».

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα η 26χρονη μητέρα του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε παραλία της Πάτρας, μία ημέρα μετά τη γέννησή του! Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία, λίγο μετά τον εντοπισμό της και την ταυτοποίησή της.

Το νεκρό κοριτσάκι εντόπισαν το μεσημέρι της Τετάρτης, περαστικοί οι οποίοι σοκαρισμένοι από το αποτρόπαιο θέαμα ειδοποίησαν την Αστυνομία και το Λιμενικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είναι ανύπαντρη και γι αυτό τον λόγο κράτησε κρυφή από το περιβάλλον της την εγκυμοσύνη. Μία ημέρα μετά τον τοκετό, πήρε το μωρό, κρυφά από τους υπευθύνους του μαιευτηρίου, και το άφησε στην πλαζ της Πάτρας.

Η μητέρα κρατείται στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης της 26χρονης, Γιάννης Αποστολόπουλος, έκανε λόγο για «κλασική περίπτωση επιλόχειας κατάθλιψης».

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της 26χρονης, τόνισε ότι η γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και συγκεκριμένα σε κατάσταση σοκ. «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει. Δεν έχει κατανοήσει ότι σκότωσε το παιδί της» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της. «Είναι σε κατάσταση που σε υπερβολικό βαθμό πιστοποιεί την ψυχολογική διαταραχή της» πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι όταν την ρώτησε γιατί δεν άφησε το παιδί κάπου, αντί να το πετάξει στη θάλασσα, εκείνη δεν του απάντησε αλλά τον κοίταζε με απλανές βλέμμα. Πρόσθεσε πάντως ότι γενικά δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα.

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο θα δώσει απαντήσεις, τόσο για τα αίτια θανάτου του βρέφους, όσο και για τον χρόνο που αυτός επήλθε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση, ώστε να διευκρινιστεί κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε η μητέρα από δημόσιο νοσοκομείο της Πάτρας, χωρίς να έχει πάρει εξιτήριο.