Κοινωνία

Δικηγόρος 17χρονου στον ΑΝΤ1: παρουσία καθηγητών ο ξυλοδαρμός του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι το παιδί ξυλοκοπήθηκε με αιχμηρά αντικείμενα, ενώ έκανε λόγο για σκηνικό ακραίας επιθετικότητας.

Βίαιη επίθεση δέχθηκε ένας 17χρονος μαθητής στο προαύλιο σχολείου στον Βύρωνα Αττικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομάδα ανηλίκων προέβη σε πειράγματα κατά της αδελφής του 17χρονου, εκείνος αντέδρασε και τότε δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλοτσιές.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια ο 17χρονος κατονόμασε έξι ανηλίκους ως δράστες της επίθεσης εναντίον του, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε λόγο για σκηνικό ακραίας επιθετικότητας.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του κ. Καλαϊτζίδη ότι το επεισόδιο έγινε παρουσία καθηγητών μέσα στο σχολείο, όπως δείχνουν οι μαρτυρίες.

«Ο ξυλοδαρμός του δεν ήταν απλά με γροθιές, αλλά με αιχμηρά αντικείμενα» τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, ο οποίος σημείωσε ότι μεταξύ των δραστών είναι και μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. «Οι γονείς θέλουν να αποδοθούν ευθύνες» τόνισε ο ίδιος.

Για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή στο Βύρωνα μίλησε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θεόδωρος Τσούχλος. Αν και διευκρίνισε πως δεν έχει άμεση γνώση για το πώς διαδραματίστηκε το γεγονός, και σαφώς δεν υποστηρίζει τη αδικία ή το λάθος, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται ενημέρωση από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για το τι συνέβη.

Σχολιάζοντας το κατά πόσο οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν τα σχολεία, είπε πως «υπάρχουν εφημερεύοντες πάντα, είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους στο σχολείο, υπάρχει ένα σχέδιο πάντα σε ένα σχολείο, πρώτον με το πώς είναι η αρχιτεκτονική του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε διάφορους χώρους και παρακολουθούν».

Αναφορικά με τον έλεγχο των σχολείων από τους εκπαιδευτικούς, ο κ. Τσούχλος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό το οποίο συνέβη προχτές στην Αλεξανδρούπολη, όπου για κάποιο ασήμαντο λόγο, όπως είπε, συγκεντρώθηκαν μαθητές από δύο σχολεία και περικύκλωσαν ένα άλλο Λύκειο, όπου υπήρξε αυτόματη αντίδραση και του συλλόγου και του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το γεγονός έληξε χωρίς κανείς να το γνωρίζει.

Συμπλήρωσε τέλος, ότι σε πολλά σημεία της Ελλάδας μπορεί να έχουμε τέτοια γεγονότα τα οποία δεν εξελίχθηκαν και ότι αν στην Αλεξανδρούπολη οι καθηγητές δεν είχαν σκεφτεί άμεσα, ίσως να προέκυπτε κάποιο αντίστοιχο γεγονός. Παραμένει βέβαια όπως σημείωσε, πολύ στενάχωρο το γεγονός με τον ξυλοδαρμό του μαθητή στο Βύρωνα γιατί καταφαίνεται ότι η βία και ο εκφοβισμός έχουν μπει μέσα στο σχολείο.