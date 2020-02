Τοπικά Νέα

Τραγωδία στην άσφαλτο

Μετά από μετωπική σύγκρουση δυο αυτοκινήτων.

Νεκρός σε μετωπική σύγκρουση δύο ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι ένας 62χρονος, οδηγός του ενός εξ’ αυτών.

Το δυστύχημα έγινε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ, στον δρόμο Λάρισας– Αγιάς, στο ύψος του Αη Νικόλα του Φονιά.

Ο 62χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε δύο ώρες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου είχε διακομισθεί.

Εκεί μεταφέρθηκε και η σοβαρά τραυματισμένη οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου.

Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνήσει η Τροχαία Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr