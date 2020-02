Κοινωνία

Καθηγητής καταδικάστηκε για ασέλγεια σε 10χρονη αλλά η υπόθεση παραγράφηκε!

Ο καθηγητής είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε πολυετή φυλάκιση, αλλά τελικά η ποινική δίωξη σε βάρος του παύθηκε μετά τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Στις δικαστικές αίθουσες αναβίωσε χθες η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ενός κοριτσιού μόλις 10 ετών, που φέρεται να είχε εκτυλιχθεί πριν από περίπου 9 χρόνια στο Ηράκλειο. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κάθισε χθες ένας 45χρονος καθηγητής, ο οποίος είχε καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Ο 45χρονος αρνήθηκε και χθες τα όσα του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι είναι αθώος. Τελικά, λόγω της προ μηνών αλλαγής του νομοθετικού καθεστώτος (νέος Ποινικός Κώδικας), το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης έπαυσε την ποινική δίωξη σε βάρος του καθηγητή, λόγω παραγραφής του αδικήματος.

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2019, οι ασελγείς πράξεις για τις οποίες κατηγορείτο ο 45χρονος αποτελούσαν νομικά «αποπλάνηση παιδιού», πράξη η οποία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Γι’ αυτό και ο 45χρονος είχε δικαστεί και καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για «αποπλάνηση παιδιού που δε συμπλήρωσε τα 12 έτη της ηλικίας του». Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, οι εν λόγω ασελγείς πράξεις συνιστούν νομικά την πράξη της «προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας», η οποία είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Ωστόσο, επειδή το αδίκημα που είχε αποδοθεί στον 45χρονο καθηγητή φέρεται να έλαβε χώρα το 2010, παραγράφεται, καθώς έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας. Έτσι, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έπαυσε χθες την ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορούμενου, λόγω παραγραφής.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης που διεξήχθη χθες στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, ο 45χρονος ανέφερε στην απολογία του ότι είναι αθώος. Μεταξύ άλλων, αρνήθηκε τα όσα της αποδίδονται, υποστηρίζοντας μόνο ότι έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο της μικρής.

Πριν την απολογία του κατηγορουμένου, είχε προηγηθεί η κατάθεση της φερόμενης παθούσας, ηλικίας - σήμερα - 19,5 ετών. Εκτός από τη νεαρή γυναίκα, κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ως μάρτυρες η μητέρα της και η σύζυγος του καθηγητή.

Τελικά, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης έπαυσε ομόφωνα την ποινική δίωξη σε βάρος του 45χρονου. Είχε προηγηθεί η πρόταση του εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος πρότεινε στο δικαστήριο να παύσει η ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή δίκη ήταν ανοικτή για το κοινό, σε αντίθεση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η δίκη είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, μετά από σχετικό αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό είχε λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2016 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, στη Νεάπολη. Ο 45χρονος άνδρας είχε καθίσει στο εδώλιο του δικαστηρίου κατηγορούμενος για την πράξη της «αποπλάνησης παιδιού, που ο παθών δε συμπλήρωσε τα 12 έτη της ηλικίας του». Όπως και χθες, έτσι και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο καθηγητής είχε αρνηθεί τις κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί. Ωστόσο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία (5-2).

Ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει τότε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της καλής συμπεριφοράς για μακρό χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης. Ωστόσο, η Έδρα απέρριψε ομόφωνα το αίτημα περί χορήγησης ελαφρυντικών στον 45χρονο.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας της Έδρας είχε προτείνει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 12 ετών. Τελικά, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τον 45χρονο σε ποινή κάθειρξης 10 ετών. Ωστόσο, χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του. Έτσι, ο καθηγητής είχε παραμείνει ελεύθερος μετά την καταδικαστική σε βάρος του απόφαση.

