Πολιτική

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι τουρκικές παραβιάσεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν και σήμερα υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, κατά την πάγια πλέον τακτική της Άγκυρας.

Στις 10:09 ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16, πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά στα 10.000 και 12.000 πόδια αντίστοιχα.

Λίγο αργότερα, στις 10:47, ζεύγος τουρκικών αεροσκάφων πραγματοποίησε υπερπτήση και πάλι πάνω από τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά σε ύψος 27.000 ποδιών.

Ακολούθως και από τις 13.26 έως τις 13.33 δύο τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από Φαρμακονήσι, Λειψούς και Αρκούς σε ύψος 25.000 ποδών.

Ακολούθησε υπέρπτηση του ζεύγους των τουρκικών αεροσκαφών σε Αρκούς, Λειψούς και Αγαθονήσι, σε ύψος 9.000, 10.000 και 20.000 ποδών αντίστοιχα.