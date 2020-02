Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: άσκηση ετοιμότητας στα παιδιατρικά νοσοκομεία (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στα παιδιατρικά νοσοκομεία "Αγία Σοφία" και "Αγλαΐα Κυριακού" στο πλαίσιο άσκησης για πιθανό κρούσμα κορονοϊού.

Το ΕΚΑΒ, συνεχίζοντας τον ευρύτερο έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δυνάμεών του αλλά και των εμπλεκομένων δομών υγείας σχετικά με την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών & κρίσεων, πραγματοποίησε με επιτυχία σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2020, προγραμματισμένη συνδυαστική άσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας, αναφορικά με την αντιμετώπιση ύποπτου παιδιατρικού περιστατικού Κορωνοϊού Covid-19, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» & στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».



Το σενάριο και των δύο ασκήσεων αφορούσε την διακομιδή από το ΕΚΑΒ ενός παιδιού (κορίτσι 14 ετών) με ύποπτα συμπτώματα Κορωνοϊού Covid-19 με τη συνοδεία της μητέρας του (40 ετών), στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» & στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» αντίστοιχα.

Η δεκατετράχρονη, η οποία πριν επτά ημέρες είχε ταξιδέψει μαζί με την μητέρα της από την Κίνα στην Ελλάδα (μέσω άλλης Ευρωπαϊκής χώρας), σήμερα το πρωί παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα που σχετίζονταν με τον Κορωνοϊού Covid-19 (εμπύρετη κατάσταση, εκδήλωση εμετών με πόνους στην κοιλιακή χώρα). Κατόπιν της κλήσης στο ΕΚΑΒ (166), το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) ενημέρωσε για την επικείμενη υποδοχή, των εν λόγω περιστατικών, τα αντίστοιχα Παιδιατρικά Νοσοκομεία αλλά και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Κατά την άφιξη του παιδιού και της μητέρας του, τόσο στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», ενεργοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί αντιμετώπισης (συνδυαστική κατάσταση full emergency λόγω της συνοδείας ενήλικα με πιθανή μόλυνση) από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του κάθε Νοσοκομείου.



Η συγκεκριμένη συνδυαστική άσκηση ετοιμότητας και προσομοίωσης, για την αντιμετώπιση ύποπτου παιδιατρικού περιστατικού Κορωνοϊού Covid-19, πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Προέδρου του ΕΚΑΒ κου Παπαευσταθίου Νίκου, του κοινού Διοικητή των Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού» κου Παπασάββα Μανώλη και του του Υπεύθυνου Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Ασκήσεων του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ κου Μίχου Νίκου