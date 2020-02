Κοινωνία

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Αθήνας

Αιματηρό επεισόδιο στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Μενάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της άγριας συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών, που σημειώθηκε, λίγο πριν τις 13:00, στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Μενάνδρου, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Τα θύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»,ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αλλοδαποί ήρθαν στα χέρια, για άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα να βγουν ακόμα και μαχαίρια.

Καδρόνια εκσφενδονίστηκαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν και πυροβολισμοί.