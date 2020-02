Οικονομία

Βουλή: άγρια κόντρα για τις συντάξεις

«Άναψαν τα αίματα» μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και βουλευτή του ΚΚΕ, οι οποίοι αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις.

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη, σημειώθηκε στη Βουλή στη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του τελευταίου σχετικά με τις συντάξεις.

Ο κ. Κατσώτης χαρακτήρισε άδικη την εξαίρεση από τη χορήγηση σύνταξης όσων ασφαλισμένων δεν έχουν 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα τονίζοντας ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ομογενείς στους οποίους ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί την κατάργησή της.

Απαντώντας ο κ. Βρούτσης αντέτεινε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να λύσει το πρόβλημα με τις συντάξεις των Βορειοηπειρωτών και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εργασίας που επεξεργάζεται τη λύση του θα καταθέσει τη σχετική διάταξη σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει Μάρτιο ή Απρίλιο.

Ο κ. Κατσώτης επέμεινε ότι πρέπει να καταργηθούν οι διακρίσεις για τη χορήγηση σύνταξης στους ασφαλισμένους και να καταβληθεί σε όλους εθνική σύνταξη και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί ένα ασφαλιστικό σύστημα τύπου «Πινοσέτ». Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της ερχόμενης Τρίτης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού Εργασίας.

«Ο κ. Κατσώτης παραμένει αδιόρθωτα εμμονικός σε μια αντίληψη που λέει ότι όσοι είστε από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Αλγερία ελάτε και όσοι δουλέψετε εδώ θα παίρνετε εθνική σύνταξη ανεξάρτητα αν έχετε την ελληνική υπηκοότητα. Λέει δηλαδή στον Έλληνα φορολογούμενο, να πληρώνει τον όποιο πρόσφυγα και μετανάστη έρχεται εδώ, και καλεί όλους τους μετανάστες στην απεργία, τους λέει ελάτε για να πάρετε όλοι συντάξεις αδιαφορώντας αν η σύνταξη τω Ελλήνων πάει 80% κάτω, για να ενισχύσετε το ΚΚΕ εναντίον όλων των Ελλήνων ασφαλισμένων», ανέφερε ο κ. Βρούτσης.

Ο κ. Κατσώτης αντέδρασε έντονα κάνοντας λόγο για «ρατσιστικό παραλήρημα» του υπουργού Εργασίας και διαστρέβλωση των όσων είπε.

Η συνεχιζόμενη διαμαρτυρία του βουλευτή του ΚΚΕ προκάλεσε την αντίδραση του προεδρεύοντος του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη ο οποίος τον ανακάλεσε στην τάξη και του αφαίρεσε το λόγο.

«Ο τρόπος που αντιδρά φαίνεται ότι τον ενοχλούν αυτά που λέω. Θα πληρώσει ο ίδιος τα λεφτά; Είναι απαράδεκτο και προκαλεί θυμό να καλεί στην απεργία όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες τάσσοντας σύνταξη σε όλους», σχολίασε ο κ. Βρούτσης.