Όταν η μόδα συναντά τη σοκολάτα (εικόνες)

Μία ξεχωριστή επίδειξη μόδας, στην οποία συνεργάστηκαν σχεδιαστές με σοκολατοποιίες, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Πανέμορφα μοντέλα ντυμένα με δημιουργίες από σοκολάτα ξεχύθηκαν στην πασαρέλα, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο ενός show, όπου ενώνουν τις δυνάμεις τους οι σχεδιαστές μόδας με τις σοκολατοποιίες.

Οι 14 δημιουργίες στο ετήσιο “Salon du Chocolat” περιελάμβαναν μεταξύ άλλων μια ολόσωμη φόρμα με σοκολατένια πέταλα.

«Είναι ένα μείγμα υψηλής ραπτικής και βέλγικης σοκολάτας», δήλωσε η σχεδιάστρια Σιξτίν Αν ντε Μολινά, εξηγώντας ότι εργάστηκε 5 μήνες στο σχέδιο αυτό, το οποίο έχει 1.000 κομμάτια σοκολάτας. «Μερικές φορές είναι δύσκολο να πει κανείς ποιο τμήμα του ρούχου είναι από πραγματική σοκολάτα και ποιο μέρος του είναι ζωγραφισμένο».

Με τη… σοκολατένια επίδειξη μόδας άνοιξε η τριήμερη έκθεση “Salon du Chocolat”, που προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εργαστήρια ζαχαροπλαστικής αλλά και να δοκιμάσουν νέες γεύσεις.

Φωτογραφίες: Salon du Chocolat