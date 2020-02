Παράξενα

Άγιος Βαλεντίνος: με απολυμαντικά για τον κορονοϊό τα δώρα στην Κίνα

Ο κορονοϊός δεν στέκεται εμπόδιο για τους ερωτευμένους, στο Πεκίνο, που θέλουν να γιορτάσουν την ημέρα.

Ένα μικρό μπουκαλάκι με απολυμαντικό χεριών χαρίζει στους ερωτευμένους, που την επισκέπτονται για τα δώρα του Αγίου Βαλεντίνου, μια γυναίκα ανθοπώλης στο Πεκίνο, προκειμένου, με αυτόν τον τρόπο, να αποτρέψει την εξάπλωση του νέου κορονoϊού!

Οι πωλήσεις στα προϊόντα έχουν καταγράψει πτώση 90% λόγω της επιδημίας που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1.400 ανθρώπους στην Κίνα. Ο κόσμος έχει μειώσει τις μετακινήσεις του, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν αδειάσει.

Φορώντας μια χειρουργική μάσκα, η Κάι ψεκάζει προσεκτικά τα χέρια της με απολυμαντικό και φοράει γάντια προτού συνθέσει το μπουκέτο της. Κατόπιν, τοποθετεί το μπουκαλάκι με το απολυμαντικό χεριών ανάμεσα στα λουλούδια.

Αφορμή για την κίνηση αυτή αποτέλεσε η επιθυμία ενός πελάτη, που ζήτησε από την ίδια να απολυμάνει ένα μπουκέτο προτού το παραδώσει. Τώρα, προσφέρει απολυμαντικό στους πελάτες της, ως ένα προσωπικό δώρο από εκείνη.

Σε δήλωση της ανέφερε: «Νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό και θέλω οι πελάτες μου να νιώθουν άνετα» ανέφερε η Κάι. «Η επιδημία είναι σοβαρή και όλοι φοβούνται. Ελπίζω να τελειώσει σύντομα αυτό πρόσθεσε.