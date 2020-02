Κοινωνία

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: περιστατικό πρωτοφανούς βιαιότητας ο ξυλοδαρμός μαθητή στον Βύρωνα (βίντεο)

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο ένας εκ των δραστών είναι γιος καθηγήτριας... δημοσιογράφος καταγγέλλει ότι απειλείται από τους νεαρούς που ξυλοκόπησαν τον 17χρονο...

Για περιστατικό πρωτοφανούς βιαιότητας έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον ξυλοδαρμό 17χρονου μαθητή, από συμμαθητές του, σε σχολείο του Βύρωνα.

Η κα Κεραμέως, που επισκέφθηκε το σχολείο και συνομίλησε με καθηγητές, αλλά και με τους γονείς του άτυχου 17χρονου, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στην προσπάθειά του να προστατεύσει την αδελφή του από bullying.

«Τέτοια περιστατικά δεν έχουν καμιά θέση στα σχολεία» τόνισε η κα Κεραμέως, η οποία διευκρίνισε ότι όντως βρίσκονταν καθηγητές μπροστά στο περιστατικό, αλλά έδρασαν άμεσα.

Επιβεβαίωσε δε ότι ο ένας εκ των δραστών είναι γιος καθηγήτριας του ίδιου σχολείου και τιμωρήθηκε με δύο ημέρες αποβολή.

Όσο για τη selfie που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μέσα από αστυνομικό τμήμα, η υπουργός διευκρίνησε ότι πρόκειται για παλιό περιστατικό.

Η κα Κεραμέως πρόσθεσε τέλος ότι το υπουργείο θα θεσμοθετήσει τον "δάσκαλο εμπιστοσύνης" για τέτοιου είδους συμβάντα.

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφος καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 ότι απειλείται από τους νεαρούς που ξυλοκόπησαν τον 17χρονο μαθητή στον Βύρωνα.