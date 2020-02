Αθλητικά

Πελέ: Διαψεύδει τις δηλώσεις του γιου του για την υγεία του

Σημάδια κατάθλιψης εμφανίζει ο Πελέ, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο γιος του, Έντιντο.

Ο Πελέ αρνήθηκε με δηλώσεις του ότι υποφέρει από κατάθλιψη και βρίσκεται απομονωμένος σπίτι του, διαβεβαιώνοντας τους φιλάθλους ότι είναι καλά και διατηρεί ένα πολυάσχολο πρόγραμμα.

Ο γιος του Πέλε, Έντιντο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Globo» που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, είπε ότι ο πατέρας του είναι καταθλιπτικός και απρόθυμος να εγκαταλείψει το σπίτι του επειδή δεν μπορεί να κάνει έστω και λίγα βήματα λόγω προβλημάτων στο ισχίο.

«Είμαι καλά», δήλωσε ο Πελέ, ο οποίος θα γίνει 80 ετών τον Οκτώβριο. «Συνεχίζω και αποδέχομαι τα φυσικά μου όρια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά σκοπεύω να συνεχίσω να προσπαθώ. Έχω καλές και κακές μέρες, αυτό είναι φυσιολογικό για τους ανθρώπους της ηλικίας μου. Δεν φοβάμαι, είμαι αποφασισμένος, σίγουρος σε αυτό που κάνω».

Ο Πέλε, για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία, είναι ο μοναδικός παίκτης που κατέκτησε τρία Παγκόσμια Κύπελλα.

Έχει υποφέρει από προβλήματα στο ισχίο για χρόνια και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια. Σε πολλές από τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις του, κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ωστόσο, οι φίλοι του πρώην παίκτη της Σάντος και του Κόσμου της Νέας Υόρκης, δήλωσαν ότι αυτός ο Ιανουάριος ήταν ένας από τους πολυάσχολους μήνες του τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, συνεργάστηκε με έναν Βρετανό σκηνοθέτη σ΄ ένα ντοκιμαντέρ για την ποδοσφαιρική του ζωή.

«Δεν αποφεύγω να εκπληρώσω τις δεσμεύσεις στο χρονοβόρο μου πρόγραμμα», δήλωσε ο Πελέ.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Πελέ θα συμπληρώσει 50 χρόνια από την κατάκτηση του τρίτου Παγκοσμίου Κυπέλλου, που κέρδισε στο Μεξικό το 1970.