Φωτιά, σβάστικες και ρατσιστικά συνθήματα σε εστιατόριο

Έκαψαν ολοσχερώς εστιατόριο στην Γερμανία. Τι «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από την εμπρησμό.

Εστιατόριο στη μικρή γερμανική πόλη Ζίκε, κοντά στη Βρέμη, υπέστη εμπρησμό και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία χθες Πέμπτη.

Δεν τραυματίστηκε κανείς. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο δράστης ή οι δράστες του εμπρησμού έκαναν στον χώρο γκραφίτι: ζωγράφισαν σβάστικες και έγραψαν το σύνθημα «έξω οι ξένοι» στον χώρο. Το τζάμι μιας πόρτας στο πίσω μέρος του εστιατορίου βρέθηκε σπασμένο και πάνω της ζωγραφισμένη η σβάστικα, το -εκτός νόμου στη Γερμανία- ναζιστικό σύμβολο.

Ξενοφοβικό κίνητρο πίσω από τον εμπρησμό στο εστιατόριο

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που έγινε στόχος έχει δεσμούς με ξένη χώρα χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Οι αρχές υποθέτουν πως επρόκειτο για ενέργεια με ξενοφοβικό κίνητρο, χωρίς να έχουν πάντως ακόμη αποκλείσει άλλα κίνητρα.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας που είναι αρμόδιες για αδικήματα πολιτικής φύσης ανέλαβαν να διενεργήσουν την έρευνα σε συνεργασία με ειδικούς για υποθέσεις εμπρησμών του αστυνομικού τμήματος της περιφέρειας Ντίπχολτς.

«Είμαστε αναστατωμένοι», λέει η δήμαρχος για τον εμπρησμό

«Είμαστε βαθιά αναστατωμένοι», δήλωσε η Ζούζε Λάουε, η δήμαρχος της Ζίκε, όπου διαπράχθηκε η εμπρηστική επίθεση. Επισήμανε ότι δεν είχε καταγραφεί καμία επίθεση της άκρας δεξιάς στη Ζίκε εδώ και πολύ καιρό.

Η Ζίκε έχει 25.600 κατοίκους. Η δήμαρχος απέφυγε να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη και τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, πάντως τόνισε πως πρόκειται για «ανθρώπους που ζουν στη Ζίκε για πάρα πολύ καιρό, δικούς μας ανθρώπους». Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές Αρχές έχουν καταγράψει 11 εγκλήματα μίσους στην περιφέρεια Ντίπχολτς το 2018.