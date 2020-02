Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: εάν υπάρξει περιστατικό θα φροντίσουμε να ανακόψουμε την εξάπλωσή του (βίντεο)

Τι είπε για την έξαρση της εποχικής γρίπης, τον παγκόσμιο συναγερμό για τον κορονοϊό και όσα συζητήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Για όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, για την εξάπλωση του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι δεν αρκούν μόνο οι μάσκες για την πρόληψη, αλλά χρειάζεται σωστή τήρηση των κανόνων υγιεινής, όπως το καλό πλύσιμο των χεριών. Διαβεβαίωσε πάντως ότι σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα, έχουν γίνει προσπάθειες για επάρκεια σε μάσκες. «Αν υπάρξει περιστατικό κοροναϊού θα φροντίσουμε να ανακόψουμε την εξάπλωσή του» είπε ακόμα ο υπουργός και ζήτησε ψυχραιμία και σωστή πληροφόρηση.

«Χωρίς ραθυμία και υπολογίζοντας τις σημαντικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτός ο ιός για τη δημόσια υγεία θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Θα ενημερώνουμε σωστά και υπεύθυνα τους πολίτες, με έμφαση στην πρόληψη» συνέχισε ο Β. Κικίλιας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως «το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση θα λάβει, αν χρειαστεί, συγκεκριμένα μέτρα για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και αυτό είναι ενάντια στο δημόσιο καλό. Τα θέματα υγείας είναι στο Σύνταγμά μας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να πανικοβάλλει τον κόσμο. Από τα δείγματα που ελέγχονται κάποια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα πολλά δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και αυτό είναι το σωστό. Γιατί υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίες».

Επίσης, όπως ανέφερε, οι ειδικοί επιστήμονες εξήγησαν πως υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος. «Αμέσως εμείς θα φροντίσουμε, έτσι ώστε να διακόψουμε την αλυσίδα της μετάδοσης. Να βρούμε από πού έχει προέλθει. Να τα ερευνήσουμε όλα αυτά με τα εργαστήριά μας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και να έχουμε τα ακριβή αποτελέσματα και να θωρακίσουμε τον πληθυσμό».





Για την έξαρση της εποχικής γρίπης, που επίσης συζητήθηκε στη σύσκεψη, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι μήνες Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτης, είναι οι μήνες που όλες οι χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω αύξησης των κρουσμάτων.

Σημείωσε ότι 1.000.000 περισσότεροι πολίτες έκαναν φέτος το εμβόλιο, ενώ επεσήμανε ότι η γρίπη έχει να κάνει περισσότερο με τις ευπαθείς ομάδες. «Έγινε καμπάνια για την ανάγκη εμβολιασμού κυρίως των ευπαθών ομάδων και πετύχαμε να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας απέναντι στον ιό, κάτι που αναγνωρίζει η επιστημονική κοινότητα επιδημιολόγων και λοιμωξιολόγων. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης ότι φέτος από τον ιδιωτικό τομέα και το Ε.Σ.Υ. έχουμε βάλει μέσα στο σύστημα 96 κρεβάτια εντατικής θεραπείας παραπάνω από πέρυσι. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Θυμίζω ότι πέρυσι υπήρχε αναμονή για κρεβάτι εντατικής θεραπείας 100 ανθρώπων την ημέρα».

Συνέστησε και πάλι να μην υπάρχει πανικός και παραπληροφόρηση και συμβούλευσε τους ειδικούς να προβαίνουν σε σωστή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.