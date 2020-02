Life

Αποκλειστικά στο “Πρωινό”: Συνεργασία έκπληξη για Ράντου – Παπακωνσταντίνου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μιλούν αποκλειστικά στην εκπομπή το «Πρωινό» για την θεατρική τους συνεργασία τους.