Πολιτική

“Μάχη” αρχηγών στη Βουλή για τα εργασιακά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα έξι ψέματα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό και τα οκτώ χτυπήματα της κυβέρνησης στον κόσμο της εργασίας, σύμφωνα με πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ξίφη τους για τα εργασιακά διασταύρωσαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής οι πολιτικοί αρχηγοί.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή με αντικείμενο την κυβερνητική πολιτική στα εργασιακά θέματα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ότι περιγράφει, στην ερώτησή του, μία στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας με ψέματα και ανακρίβειες.

«Ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία τον Νοέμβριο υποχώρησε στο 16,5% από το 18,6% του αντίστοιχου μήνα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη ανακρίβεια, υποκριτικά εξακολουθεί να μιλάει για ρεκόρ απολύσεων. Η αλήθεια είναι ότι αντί για απολύσεις τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν και για την ακρίβεια είναι 65.718 περισσότεροι από πέρυσι. Όπως περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Τρίτο ψέμα: Διατείνεται η αξιωματική αντιπολίτευση ότι τάχα υποβαθμίστηκε η Επιθεώρηση Εργασίας και έτσι ανθεί η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι το 2ο εξάμηνο του 2019 έγιναν 1.000 έλεγχοι περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τέταρτο ψέμα: Υποστηρίζει ότι χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας υπέρ της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε 1.374.482 μόνιμους εργαζόμενους, 65.718 περισσότερους από πέρυσι και για πρώτη φορά μετά την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ σημειώνεται αύξηση του μεριδίου της πλήρους απασχόλησης στη συνολική απασχόληση. Πέμπτο ψέμα: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι καταστρατηγούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι εξαίρεση προβλέπεται μόνο εάν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι αποφασίσουν να σώσουν μία επιχείρηση. Και έκτο ψέμα, η υποτιθέμενη μη επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, αναφερόμενος στους 55.000 επιστήμονες, οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ».

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στην αντεπίθεση καταλογίζοντας χτυπήματα με «πρωτοφανή σφοδρότητα σε όλες τις κατακτήσεις των προηγούμενων ετών και θρασυδειλία».

«Χτύπημα πρώτο και πρώτη σας προτεραιότητα, μόλις αναλάβατε την κυβέρνηση, η υποβάθμιση του σώματος επιθεώρησης εργασίας... Τα επόμενα δύο χτυπήματα ήρθαν μαζί...μιλώ φυσικά για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης εργαζομένων που ισχύει σε όλη την Ευρώπη αλλά και την κατάργηση των μέτρων προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων. Το τέταρτο χτύπημα: Εκ νέου διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την πρόβλεψη να εξαιρούνται από τις αρχές τις επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης επιχειρήσεις χωρίς ουσιαστικό λόγο αλλά και δημιουργία ζωνών φτηνότερης εργασίας μέσω τοπικών συμβάσεων. Κάνατε, δηλαδή, αυτό που ούτε το ΔΝΤ δεν είχε καταφέρει να πετύχει. Δημιουργήσατε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.

Χτύπημα πέμπτο: Καταργήσατε το δικαίωμα των εργαζομένων για προσφυγή στη διαιτησία. Χτύπημα έκτο: Με μια υπουργική απόφαση στα μουλωχτά, όπως συνηθίζετε, μειώσατε τα πρόστιμα για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας ενώ αυξήσατε το όριο των νόμιμων υπερωριών κατά 60%. Χτύπημα έβδομο: Αρνηθήκατε να συνεχίσετε το πρόγραμμα κατά του brain drain που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία 5.500 νέων επιστημόνων σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, οδηγώντας τους στην ανεργία και τη μετανάστευση. Χτύπημα όγδοο: Μείωσατε δραστικά τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας.

Μητσοτάκης σε Τσίπρα: επιστρέφετε στην αντιπολίτευση με τα «μαγκάλια»

Επιστρέφετε στην αντιπολίτευση με τα «μαγκάλια», μόνο που έχετε κυβερνήσει 4,5 χρόνια και οι πολίτες σας έχουν χρεώσει τις συνέπειες της πολιτικής, σας γι' αυτό και σας έστειλαν στην αντιπολίτευση, τόνισε στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

"Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχετε μάθει πολλά από την διαδρομή, η οποία σας αναγκάζει να υιοθετείται ένα λόγο ο οποίος είναι τόσο ξεπερασμένος από τα γεγονότα. Αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρξετε χωρίς κάποια κρίση. Αν έχετε λόγο ύπαρξης σε μια Ελλάδα η οποία επιστρέφει στην κανονικότητα, είπε ο πρωθυπουργός στην δευτερολογία του για τα εργασιακά" πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

"Η απορροφητικότητα των επιχορηγήσεων για τη καταπολέμηση της ανεργίας το 2015 ήταν 77%, το 2016 66%, το 2017 68%, το 2018 76% και το 2019 πήγε στο 90%. Εσείς που νοιάζεστε για την ανεργία, δεν μπορούσατε καν να απορροφήσετε τα κονδύλια του ΟΑΕΔ", συμπλήρωσε.

Τσίπρας: εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια

Σε έντονο ύφος απάντησε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Έχετε ξεχάσει το είδος της αντιπολίτευσης που κάνατε επί 3,5 χρόνια», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στην δευτερολογία του στον πρωθυπουργό.

«Είσαστε κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά όταν ο κ. Βρούτσης διέλυσε όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Φέρατε τη χώρα σε μία πρωτοφανή ύφεση και το ΑΕΠ έχασε 25%. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, κάναμε κάτι που εσείς ούτε στο όνειρό σας δεν είχατε δει. Δεν έχετε τσίπα και ντροπή να διαψεύσετε ότι αντάλλαξα το Μακεδονικό με τις συντάξεις. Τότε ήταν μία προδοτική συμφωνία που τώρα όμως τηρείται και τιμάται. Εσείς είσαστε ο μεγαλύτερος πολιτικός απάτεώνας. Μας μιλάτε για πλεονάσματα όταν είχατε υπογράψει πλεονάσματα 4,5% και 4%. Αναρωτιέμαι ποιο άλλο κόμμα είχε την παρρησία και το θάρρος να πει ότι κάναμε κάτι λάθος, και τη χρεωκοπία την κάνατε σωστά, και τη μείωση του ΑΕΠ τα κάνατε σωστά, και τα θαλασσοδάνεια τα κάνατε σωστά, όλα τα κάνατε σωστά, συγχαρητήρια».

Με σκωπτικό σχόλιο απάντησε και στις αναφορές του πρωθυπουργού για τον Γιάνη Βαρουφάκη. "Πόσο έχει αγαπήσει ο πρωθυπουργός τον Γιάνη Βαρουφάκη, φαίνεται ότι σας είναι εξαιρετικά σημαντικός"...

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, που κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια, άσκησε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, για τη κατάσταση που έχουν διαμορφώσει στην αγορά εργασίας. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στις «δέκα πληγές» από την κυβερνητική πολιτική:

Καθηλώνετε τους μισθούς και ιδιαίτερα τον κατώτατο μισθό. Υπονομεύετε τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Ενισχύετε την εργασιακή αυθαιρεσία. Η αδήλωτη εργασία ανθεί. Εγκαταλείπετε τους άνεργους στην τύχη τους. Δεν παίρνετε καμία μέριμνα για προστασία των εργαζομένων. Κάνετε μακιγιάζ στο νόμο Κατρούγκαλου, που ζει και βασιλεύει. Υποβαθμίζονται κοινωνικές υποδομές. Γνωρίζετε τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Τα συνδικάτα αντιμετωπίζονται ως εχθρός και υπάρχει επιχείρηση κατασυκοφάντησης των κινητοποιήσεων από γνωστούς παπαγάλους της ΝΔ και του Μαξίμου. Κινδυνεύουν οι άνεργοι να χάσουν την πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς. Μία εμβληματική βιομηχανία η ΛΑΡΚΟ τίθεται σε ειδική εκκαθάριση χωρίς καμία προετοιμασία.

Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή για τα εργασιακά, ανέφερε ότι αυτό που περιγράφει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ως «Ελλάδα που αλλάζει» και «Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας», δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ,, στην ομιλία του στη Βουλή για τα εργασιακά, ανέφερε ότι αυτό που περιγράφει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ως «Ελλάδα που αλλάζει» και «Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας», δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Τόνισε ότι «η πραγματική κατάσταση είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, η γιγάντωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η εκτίναξη της ενοικιαζόμενης εργασίας και της εργολαβικής απασχόλησης και η παντελής έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των θανατηφόρων στη βιομηχανία σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Είπε ότι η κυβέρνηση μέσα σε λίγους μήνες ψήφισε ή δρομολόγησε νέα επιθετικά μέτρα στο χώρο των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναφέρθηκε στην κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων «προβλέποντας ακόμα περισσότερες ρήτρες εξαίρεσης που μπορεί να αξιοποιεί η εργοδοσία» και στη «μετατροπή του υπουργού Εργασίας σε απόλυτο άρχοντα που μπορεί να απαγορεύει τη μονομερή προσφυγή των εργαζομένων στη διαιτησία και να προχωρά μέτρα που διευκολύνουν παραπέρα την περιβόητη ευελιξία». Είπε ότι τόσο η κυβέρνηση ΝΔ όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησαν και επέκτειναν το πλαίσιο που αφήνει σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους εκτός οποιασδήποτε συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ η κυβέρνηση διατήρησε ανέγγιχτη την εγκύκλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις κλαδικές συμβάσεις «όπου δίνεται στον κάθε εργοδότη το δικαίωμα να προχωρά ή να μπλοκάρει τη διαδικασία κήρυξης μιας κλαδικής σύμβασης ως υποχρεωτικής».

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στην αξιωματική αντιπολίτευση για τις θέσεις τους γύρω από τα εργασιακά ζητήματα, αλλά και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι εντυπωσιάζεται όχι τόσο από την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά από τη μεταξύ τους συμφωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι η κανονικότητα επέστρεψε. Αντίθετα, είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι εργαζόμενοι κουνάνε το κεφάλι τους με αυτά που ακούνε. Γιατί στην πραγματικότητα, είπε ο κ Βαρουφάκης, αυτό που ζούμε είναι το τέλος της κανονικότητας. Στην συνέχεια, επικαλέστηκε ένα στοιχείο, το οποίο όπως είπε δεν το έχει δει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Ότι δηλαδή, επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ανέβηκε ο κατώτατος μισθός και καταργήθηκε ο υποκατώτατος, θα έπρεπε να ανέβει και ο μέσος μισθός.

Αλλά αυτό, πρόσθεσε δεν συνέβη, αντίθετα ο μέσος μισθός μειώθηκε. Η Ελλάδα είπε ο κ. Βαρουφάκης, είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, όπου σε μια περίοδο που το ΑΕΠ αυξάνεται, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός αλλά είχαμε μείωση του μέσου μισθού. Δεν υπάρχει καμία κανονικότητα, είπε ο κ. Βαρουφάκης. Εξηγώντας περαιτέρω τη θέση του, ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 είπε ότι η μικρή αύξηση των εισοδημάτων οφείλεται σε προσόδους δηλαδή, π.χ. τα κέρδη των σούπερ μάρκετ που εκμεταλλεύονται τους παραγωγούς δεν διαχέονται στην κοινωνία, ούτε οι υπεραξίες των ακινήτων επενδύονται. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου ρευστοποιείται η εργασία, είπε ο κ. Βαρουφάκης, καθώς σε πολλές επιχειρήσεις απολύονται εργαζόμενοι και προσλαμβάνονται άλλοι, ενοικιαζόμενοι, ζητώντας την κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα αυτά δεν διέφερε ουσιαστικά από την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, ενώ πρόσθεσε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεχθεί και την φιλοσοφία του σημερινού σχεδίου «Ηρακλής» για την πρώτη κατοικία. Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι το μνημόνιο που ψήφισε και εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διέφερε από τα προηγούμενα και ζήτησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητήσει συγνώμη από τις κυβερνήσεις Σαμαρά και Γεωργίου Παπανδρέου.

«Το ΜέΡΑ 25», είπε ο κ. Βαρουφάκης, «είναι διατεθειμένο να αγωνιστεί για πραγματικές λύσεις και πρότεινα στα κόμματα να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι να συζητήσουν και τα εργασιακά και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων», πρόταση που ήδη έχει ανακοινώσει με επιστολή του προς τα κόμματα.