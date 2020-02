Κοινωνία

Μετέφερε με λεωφορείο κάνναβη και κοκαΐνη

Ντελίβερι ναρκωτικών από γυναίκα σε 54χρονο που αναζητείται.

Μια 62χρονη επιβάτης υπεραστικού λεωφορείου που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη έκρυβε στο σακίδιο της περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαΐνη και πάνω από ένα κιλό κάνναβη.

Την γυναίκα εντόπισαν, το απόγευμα της Πέμπτης (13.02.2020), αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, στον Υπεραστικό Σταθμό Λεωφορείων “Μακεδονία”, αμέσως μετά την αποβίβασή της και τη συνέλαβαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 62χρονη είχε ταξιδέψει την ίδια ημέρα με τρένο για την Αθήνα, ενώ τα ναρκωτικά μετέφερε για λογαριασμό ενός 54χρονου που αναζητείται.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της αλλά και σε βάρος του 54χρονου, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.