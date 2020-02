Κοινωνία

Έπιασαν ηγετικό μέλος της Greek Mafia

Πλούσιο το… “βιογραφικό” του 51χρονου. Σε ποιες υποθέσεις εμπλέκεται…

Πρωταγωνιστικό μέλος της Greek Mafia, που αποφυλακίστηκε πρόσφατα συνελήφθη στην Γλυφάδα, για παράνομη οπλοκατοχή.

Πρόκειται για 51χρονο βαρυποινίτη, ο οποίος αποφυλακίστηκε μέσα στο 2019 και συγκεκριμένα πριν από λίγους μήνες, ύστερα από πολυετή κάθειρξη. Ο 51χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο, ενώ πίσω του ακολουθούσε ένα δεύτερο με φίλο του και ακινητοποιήθηκαν σε τυχαίο έλεγχο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στα αυτοκίνητα, βρέθηκαν δύο πιστόλια, πέντε ασύρματοι συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., δύο στιλέτα, σφαίρες και ένας εσωτερικός αστυνομικός φάρος.

Ο 51χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας οπού σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 51χρονος ήταν ανάμεσα στους κατηγορουμένους για την απαγωγή του εφοπλιστή, Περικλή Παναγόπουλου, είχε κατηγορηθεί για το περιβόητο «συνδικάτο του εγκλήματος» που εξαρθρώθηκε τον Ιούλιο του 2002 αλλά και για μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις.

Την τελευταία φορά που απασχόλησε το όνομά του ήταν τον Ιούνιο του 2018 όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του μέσα στον Κορυδαλλό. Δράστες ήταν μέλη της Αλβανικής Μαφίας των φυλακών, που κατηγορούνται για την δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, δύο ακόμη συγκρατούμενών του, ενώ υπέγραφαν συμβόλαια θανάτου έξω από τις φυλακές.