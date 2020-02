Κοινωνία

Ρήγας στον ΑΝΤ1 για αστυνομικές επιχειρήσεις: Με “χάδια” δεν έχουμε αποτελέσματα (βίντεο)

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών μιλάει για το σχέδιο πάταξης της ανομίας στο κέντρο της Αθήνας.