Στους “4” του τουρνουά Αγίας Πετρούπολης η Σάκκαρη

Στα ημιτελικά με ανατροπή απέναντι στο Νο 5 στον κόσμο…

Με απίστευτη ανατροπή, η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε σήμερα στους ημιτελικούς του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι Νο 21 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης την Μπελίντα Μπέντσιτς από την Ελβετία (Νο 5 στον κόσμο) και βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά το πρώτο σετ, το οποίο έχασε με 6-2.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, φαίνεται ότι… πείσμωσε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία ανέβασε ακολούθως την απόδοσή της και πήρε το δεύτερο σετ με 6-4, ενώ «κουβάλησε» αυτό το ρυθμό και στο τρίτο και τελευταίο σετ. Εκεί η Σάκκαρη επικράτησε με 6-3 και πανηγύρισε τη νίκη, ύστερα από αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 8 λεπτών, και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο 25 στον κόσμο).

Η Ριμπάκινα αντιμετώπισε στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης τη Γαλλίδα Οσεάν Ντοντέν και επικράτησε δύσκολα με 6(5)-7, 7-5, 6-2.