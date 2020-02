Οικονομία

Σχέδιο για αναδρομικό “κούρεμα” στην εισφορά αλληλεγγύης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι μελετά η Κυβέρνηση. Μέχρι ποιου ύψους εισοδήματα θα καταργηθεί και για ποια θα μειωθεί και πόσο.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωσή της για εισοδήματα μεγαλύτερα του ποσού αυτού εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Μελετά, μάλιστα, το ενδεχόμενο οι αλλαγές αυτές να ισχύσουν αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2019, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν φέτος οι φορολογούμενοι.

Ο λόγος για τον οποίο προσανατολίζεται σε αυτές τις αποφάσεις είναι η διαπίστωση ότι υπάρχουν πλέον πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για να νομοθετηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή από φέτος νέες διατάξεις που θα προβλέπουν φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σήμερα στο άθροισμα όλων σχεδόν των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου (φορολογουμένων και απαλλασσόμενων), εφόσον αυτό υπερβαίνει ετησίως τα 12.000 ευρώ. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται με συντελεστές που κλιμακώνονται ως εξής:

2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

5% στο τμήμα από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

6,5% στο τμήμα από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

7,5% στο τμήμα από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

9% στο τμήμα από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

10% στο τμήμα πάνω από τα 220.000 ευρώ.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, το επιτελείο του υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα επεξεργάζεται νέο «σενάριο» για την περικοπή της εισφοράς αλληλεγγύης, άκρως ευνοϊκό για περίπου 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι καταβάλλουν τη συγκεκριμένη εισφορά.

Το νέο αυτό «σενάριο» προβλέπει την αύξηση του αφορολογήτου ορίου της εισφοράς αλληλεγγύης από τα 12.000 στα 20.000 ευρώ και τη μείωση των συντελεστών υπολογισμού πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ κατά μία ποσοστιαία μονάδα (κατά ποσοστά 12,5%-20%).

Οι αλλαγές αυτές εξετάζεται να ισχύσουν αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2019. Δηλαδή τα οφέλη από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ και από τη μείωσή της για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ να αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος!