Οικονομία

Κόκκινα δάνεια: έσχατο μέσο ο πλειστηριασμός, λένε οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι επεσήμαναν οι εκπρόσωποι τους για τις διεξόδους που προσφέρονται σε δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η προσφορά βιώσιμων λύσεων σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη είναι ο βασικός στόχος των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, τόνισαν εκπρόσωποι των εταιριών στην συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, οι πλειστηριασμοί σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ζητούμενο και αυτοσκοπό των εταιριών διαχείρισης αλλά έσχατο μέσο εάν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες λύσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν, σε κάθε περίπτωση, οι εταιρίες σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αδύναμες κοινωνικές ομάδες με προβλήματα (πχ υγείας κλπ). Στόχος τους είναι η στρατηγικοί κακοπληρωτές που έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής αλλά δεν επιθυμούν καμιά συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι των εταιριών διαχείρισης καλούν όσους ανάγκη να εκμεταλλευθούν τον νόμο για την προστασία πρώτης κατοικίας που είναι σε ισχύ μέχρι τα τέλη Απριλίου και να ενταχθούν σε αυτόν.

Όπως επισημαίνουν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα δώσουν στοιχεία ρυθμίσεων δανείων, που τους ζητήθηκαν από τον υπουργό Οικονομικών, επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση την διάθεση τους για προσφορά σειράς βιώσιμων λύσεων που να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες όσων έχουν πραγματικά ανάγκη.