Αθλητικά

Ποια ομάδα ανέλαβε ο Πασκουάλ

Συμπατριώτη του διαδέχθηκε στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η Ζενίτ ανακοίνωσε την συνεργασία της με τον Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Πασκουάλ θα διαδεχθεί στον πάγκο της Ζενίτ τον συμπατριώτη του, Ζοάν Πλάθα.

Ο 47χρονος Ισπανός, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2021 με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.