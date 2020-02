Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο πρώτος νεκρός στην Ευρώπη

Ποιος είναι ο πρώτος άνδρας που υπέκυψε στην Γηραιά Ήπειρο από την φονική επιδημία.

Ένας ηλικιωμένος κινέζος τουρίστας, ο οποίος είχε μολυνθεί με τον κοροναϊό και νοσηλευόταν στη Γαλλία, πέθανε, γεγονός που τον καθιστά το πρώτο θύμα του covid - 19 στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η γαλλίδα υπουργός Υγείας Ανιές Μπουζέν.



Ο 89χρονος Κινέζος που κατέληξε στη Γαλλία είναι "ο πρώτος νεκρός (από τον κοροναϊό) εκτός Ασίας και ο πρώτος στην Ευρώπη", υπογράμμισε η υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Η Γαλλία έχει καταγράψει 11 κρούσματα του ιού από τα συνολικά 63.851 που υπάρχουν παγκοσμίως. Η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων σημειώνεται στην Κίνα. Η επιδημία έχει σκοτώσει σχεδόν 1.400 ανθρώπους.



Μέχρι στιγμής μόνο τρεις θάνατοι από τον κοροναϊό έχουν σημειωθεί εκτός της ηπειρωτικής Κίνας: στις Φιλιππίνες, στο Χονγκ Κονγκ και στην Ιαπωνία.