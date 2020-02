Κόσμος

Κωνσταντίνος Κατσίφας: Αυτοκτονία ο θάνατός του, λέει η Εισαγγελία Τιράνων

Έκθεση που αποδίδει σε αυτοκτονία το θάνατο του 35χρονου ομογενούς, εξέδωσε η εισαγγελία σοβαρών εγκλημάτων στα Τίρανα. Εξοργισμένη η οικογένειά του.

Η Εισαγγελία Τιράνων, σχεδόν 1,5 χρόνο μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα, κατέληξε στο συμπέρασμα πώς ο νεαρός, που ήταν περικυκλωμένος από τους άνδρες της Ρενέα, αυτοκτόνησε για να μην παραδοθεί.

Όπως αναφέρετε στην έκθεση, οι κάλυκες που βρέθηκαν κοντά στο σώμα του, προέρχονται από το καλάσνικοφ που είχε μαζί του και όχι από τα όπλα των αστυνομικών.

Μάλιστα επειδή το θύμα έφερε δυο τραύματα, ένα στο σαγόνι κι ένα στο στήθος, οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πως ο Κατσίφας έκανε την αυτοκτονία του να μοιάζει με δολοφονία, αφού όπως αναφέρετε το πρώτο χτύπημα στο σαγόνι ήταν ξώφαλτσο, η δεύτερη βολή ήταν η μοιραία.

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία Αργυροκάστρου, που θα συντάξει τους επόμενους μήνες το οριστικό πόρισμα, με τα αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης να θεωρούν πιθανή την παύση των όποιων διώξεων σε βάρος των αστυνομικών που είχαν πάρει μέρος στην επιχείρηση.