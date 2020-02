Οικονομία

Πλακιωτάκης: Ξεκινά η αξιοποίηση 10 μεγάλων Περιφερειακών Λιμανιών

Διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της Θεσπρωτίας είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την αξιοποίηση των 10 μεγάλων Περιφερειακών Λιμανιών της χώρας, τα οποία 100% ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, με όρους «διαφάνειας, σοβαρότητας και μέσα στο Διεθνές και Κοινοτικό πλαίσιο» ξεκινάει μέσα στο 2020 η Κυβέρνηση, τόνισε από την Ηγουμενίτσα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο υπουργός, ο οποίος συνοδεύεται από τον γενικό γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, είχε διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Κατά την συνάντηση με τον αντιπερειφερειάρχη Θωμά Πιτούλη, επισήμανε πως «Το λιμάνι είναι πέρα και πάνω από πρόσωπα, κόμματα και πολιτικές», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση, πως είναι αυτονόητη η άριστη σχέση των θεσμικών παραγόντων με την Διοίκηση του λιμανιού και παρέθεσε την κυβερνητική πολιτική στην κατεύθυνση αξιοποίησης των 10 περιφερειακών λιμανιών στα οποία ανήκει και αυτό της Ηγουμενίτσας.

«Η κυβέρνηση στο θέμα της ανάπτυξης των λιμανιών, έχει μια συγκροτημένη συγκεκριμένη άποψη. Καταρχήν μέσα στο 2020, ξεκινάμε την αξιοποίηση των 10 μεγάλων Περιφερειακών Λιμανιών της χώρας τα οποία 100% ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, είναι ένα από αυτά και θα αξιοποιηθεί» είπε χαρακτηριστικά, ενώ διευκρίνισε πως δεν γίνεται, λόγος για «πώληση» και υπενθύμισε πως «κάποιοι καιροσκόπησαν πάνω στον λαϊκισμό του ξεπουλήματος».

Ο κ. Πλακιωτάκης συνέχισε: «Εδώ δεν μιλάμε για πώληση, άλλα για ενοίκιο, για 35-40 χρόνια σύμβαση παραχώρησης. Εμείς πρόσφατα με τροπολογία, πήγαμε την αρχική σύμβαση παραχώρησης από τα 40 στα 60. Η αρχική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού είχε γίνει το 2003 και εμείς το πήγαμε 2063, για να μπορεί ένας σοβαρός επενδυτής, μια σοβαρή εταιρεία να επενδύσει και να έχει χρονικό ορίζοντα. Μόνο με αυτό, τον τρόπο μπορείς, να προσεγγίσεις σοβαρούς επενδυτές και σοβαρές εταιρείες.

Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάρισε ότι «Οποιαδήποτε υποδομή, η επένδυση γίνει στο λιμάνι, θα αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου». Για τα 10 μεγάλα περιφερειακά λιμάνια, όπως υπογράμμισε, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της μελέτης αξιολόγησης βιωσιμότητας και μέσα στο 2020, με όρους διαφάνειας και μέσα στο Διεθνές και Κοινοτικό πλαίσιο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε Διεθνείς διαγωνισμούς.

Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ πρόσθεσε ο υπουργός, βρίσκεται στην διαδικασία της πρόσληψης συμβούλων, που θα ασχοληθούν με τα νομικά, τα θεσμικά, τα οικονομικά ζητήματα, ώστε μέσα στο 2020 να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας, θα δημιουργηθούν πολλαπλάσιες θέσεις απασχόλησης». Για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο είναι εμπορικό και ακτοπλοϊκό, ανέφερε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο στους τομείς κρουαζιέρας, του θαλάσσιου τουρισμού, ως σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο στον διάδρομο Αδριατικής - Ιονίου και Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση του είναι άκρως ελκυστική. Μάλιστα είπε πως υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο για την Ηγουμενίτσα όσο και για τα άλλα περιφερειακά λιμάνια για τον επιπλέον λόγο των «ξεκάθαρων όρων του παιγνιδιού».

Ειδικότερα τόνισε: «Υπάρχουν ξεκάθαροι όροι του παιγνιδιού. Ο χρονικός ορίζοντας αυξήθηκε και έχεις μια κυβέρνηση, η οποία είναι ανοικτή σε όλα τα μοντέλα, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που νομοθέτησε, την υποπαραχώρηση. Δηλαδή, είπε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας υποπαραχώρηση, δηλαδή όρους, όπως ανταποδοτικό τέλος, χωρίς να το προσδιορίζει. Εμείς λέμε, έως 5% και ο υποψήφιος επενδυτής, θα γνωρίζει τους όρους από την αρχή, 60 ημέρες πριν καταθέσει την δεσμευτική του προσφορά...Θέτουμε όρους διαφάνειας και σοβαρότητας».

Για την χερσαία ζώνη που διεκδικεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ο υπουργός δήλωσε, πως σε κάθε περίπτωση, επιθυμία είναι η άριστη συνεργασία, των θεσμικών φορέων με την Διοίκηση του Οργανισμού και ότι οι διαδικασίες απόδοσης στο δήμο, θα γίνουν πριν τον Διεθνή διαγωνισμό, ώστε να είναι ξεκάθαρο τοπίο, «χωρίς γκρίζες ζώνες».