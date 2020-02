Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Μετρό

Συναγερμός στο Λονδίνο. Εκκενώθηκε ο σταθμός Euston του Μετρό.

Συναγερμός έχει σημάνει στις βρετανικές Αρχές καθώς πληροφορίες έκαναν λόγο για περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στο σταθμό Euston του μετρό στο Λονδίνο.

Στο σημείο έσπευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθεί από τον κόσμο ο σταθμός.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άνθρωποι έτρεχαν σε κατάσταση πανικού στις κυλιόμενες σκάλες.