Η Tesla “μετακομίζει”… μυρμηγκοφωλιές για να χτίσει εργοστάσιο

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Tesla αντιμέτωπα με τα… μυρμήγκια.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Tesla αντιμέτωπα με τα… μυρμήγκια: Η αυτοκινητοβιομηχανία, που σχεδιάζει να λειτουργήσει ένα μεγάλο εργοστάσιο κοντά στο Βερολίνο το 2021, ξεκίνησε να εκχερσώνει το οικόπεδο, όμως είναι υποχρεωμένη να φροντίσει για την πανίδα της περιοχής.

Ο αμερικανικός κολοσσός δίνει μάχη με το χρόνο επειδή η εκπλήρωση της υποχρέωσής της να διαφυλάξει τα είδη της περιοχής, όπως τα μυρμήγκια, τα πουλιά και τις νυχτερίδες μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα.

Τον περασμένο μήνα η Tesla έλαβε την άδεια για την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου της σε ευρωπαϊκό έδαφος, στο Γκρινχάιντε του Βρανδεμβούργου, πολύ κοντά στη γερμανική πρωτεύουσα. Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, η εταιρεία θα πρέπει τώρα να «μετακομίσει» τις μυρμηγκοφωλιές σε ασφαλές σημείο, χρησιμοποιώντας φτυάρια και μικρούς εκσκαφείς.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποσχεθεί επίσης ότι θα κρεμάσει 400 φωλιές πουλιών στην περιοχή επειδή λόγω της αποδάσωσης θα καταστραφούν οι φωλιές κάποιων ειδών.

Όπως γράφει η Tagesspiegel, τα πουλιά θα επιστρέψουν για να φωλιάσουν στα δέντρα τον Μάρτιο. Περίπου την ίδια εποχή αναμένεται ότι θα ξυπνήσουν από τη χειμερία νάρκη τους και οι νυχτερίδες και θα αρχίσουν και αυτές να ζευγαρώνουν. Η NABU, η γερμανική ένωση για την προστασία της φύσης, προειδοποίησε ότι θα είναι εύκολο να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές οι νυχτερίδες. Τον περασμένο μήνα, η Κριστιάνε Σρέντερ, η διευθύντρια του παραρτήματος της NABU στο Βρανδεμβούργο, εξήγησε στην εφημερίδα Berliner Zeitung ότι θα ήταν πιο εύκολο να τις «μετακομίσουν» όσο θα βρίσκονται ακόμη σε χειμερία νάρκη.

Το Βρανδεμβούργο έχει μεγάλες προσδοκίες από την άφιξη της Tesla η οποία έχει υποσχεθεί ότι θα προσφέρει χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο για την εταιρεία στην περιοχή του Γκρινχάιντε. Τον περασμένο μήνα οι αρχές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν επτά βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον χώρο όπου θα χτιστεί το εργοστάσιο.



