Αθλητικά

ΠΑΟ: Πέρασε “αλώβητος” από το Αλεξάνδρειο

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά τον Άρη.

Δυσκολεύτηκε απέναντι στον μαχητικό αντίπαλο του ο Παναθηναϊκός, εν τέλει, πέρασε αλώβητος σήμερα από το Αλεξάνδρειο. Κέρδισε τον Άρη με 88-81, στο εξ αναβολής παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική της Basket League.

Κορυφαίοι για τους «πράσινους» ήταν οι Ιωάννης Παπαπέτρου (21π., 6 ριμπ., 2 ασ., 2 κλ.), Ντεσόν Τόμας (19π., 5 ριμπ., 1 ασ. 2κλ.).

Ξεχώρισαν για τους Θεσσαλονικείς οι Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς (19π., 4 ριμπ.), Λευτέρης Μποχωρίδης (18π., 5 ριμπ., 8 ασ.), Μίλαν Μιλόσεβιτς (15π., 14 ριμπ.).

Ο Άρης είχε απόντες τους Κεν Μπράουν, Δημήτρη Φλιώνη και ο Παναθηναϊκός τους Ουέσλι Τζόνσον, Ιαν Βουγιούκα.

Tα δεκάλεπτα: 23-29, 42-47, 62-74, 81-88